BİSAM hesapladı: Yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aştı

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2025 yılı Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı dönem raporunu açıkladı.

Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı), ağustosta 26 bin 149 liraya yükseldi. Bu rakam, temmuzda 25 bin 952 TL, geçen sene ağustos ayında 19 bin 504 lira olmuştu. Böylece açlık sınırı, son bir yılda yüzde 34,1 oranında artmış oldu.

Ağustosta açlık sınırı, 22 bin 104 TL'lik asgari ücretin 4 bin 45 lira üzerinde yer aldı.

Yoksulluk sınırı 4 asgari ücrete erişemiyor

Gıdanın yanı sıra eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı (yoksulluk sınırı, ağustosta 90 bin 450 liraya ulaştı. Bu rakam temmuzda 89 bin 768 TL, geçen sene ağustosta 67 bin 465 TL idi. Böylece yoksulluk sınırı da son bir yılda yüzde 34,1 oranında arttı.

Ağustosta yoksulluk sınırı, asgari ücretin 4,1 katı oldu.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 42 bin 234 liraya yükseldi. Tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı temmuzda 42 bin 4 lira, geçen sene ağustos ayında 31 bin 294 liraydı.