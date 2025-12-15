BİSAM raporu: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 26 bin 925 TL, yoksulluk sınırı 93 bin 135 TL oldu

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ekim 2025’e ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK’in harcama grupları temel alınarak hazırlanan çalışma, artan hayat pahalılığının hane bütçeleri üzerindeki baskısını net biçimde ortaya koydu.

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 26 bin 925 tl, yoksulluk sınırı 93 bin 135 tl

Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması Ekim 2025 itibarıyla 26 bin 925 liraya çıktı. Barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar da eklendiğinde, aynı ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli toplam aylık harcama tutarı 93 bin 135 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan bir kişi için yaşam maliyeti

Raporda, bireylerin yaş ve cinsiyetlerine göre sağlıklı beslenmenin maliyetinin değiştiği ortaya kondu. Buna göre yetişkin bir erkeğin aylık asgari gıda harcaması 7 bin 528 lira olurken, yetişkin bir kadın için bu tutar 7 bin 147 lira olarak hesaplandı. 15-18 yaş arası bir gencin sağlıklı beslenebilmesi için aylık 7 bin 518 lira gerekirken, 4-6 yaş arası bir çocuk için bu tutar 4 bin 733 lira olarak hesaplandı. Tek başına yaşayan bir bireyin sadece sağlıklı beslenme giderlerini değil, aynı zamanda barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel yaşam maliyetlerini de karşılaması için gereken toplam harcama tutarı (yaşamını idame ettirme sınırı) ise en az 43 bin 292 TL olarak tespit edildi.

Günlük gıda harcamasında en yüksek pay

BİSAM’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu’nda gıda harcamalarının dağılımı da ayrıntılı biçimde ele alındı. Rapora göre daha dar bir gruplandırmada, meyve ve sebze grubu günlük 263 liralık harcama gereksinimi ve yüzde 29’luk payla gıda harcamaları içinde ilk sıradaki yerini korudu.

Et, yumurta ve kurubaklagiller yüzde 26’lık payla ikinci sırada yer alırken, süt ve süt ürünlerinin payı da yüzde 26 olarak hesaplandı. Ekmek ve tahıl grubunun toplam gıda harcamaları içindeki payı yüzde 11 olurken, diğer gıda kalemlerinin payı ise yüzde 8 olarak belirlendi.

Aile bireyine göre harcama

BİSAM raporunda, aile bireylerinin yaş ve cinsiyetlerine göre sağlıklı beslenme gereksinimlerinin farklılık gösterdiğine dikkat çekildi. Rapora göre her bireyin alması gereken kalori miktarı ve gıda gruplarının dağılımı değişiyor. Örneğin ekmek tüketiminde kadınlar ve erkekler arasında belirgin farklar bulunurken, süt ve süt ürünlerinde 10-18 yaş arası gençlerin harcama gereksiniminin yetişkin kadın ve erkeklerden daha yüksek olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca yumurta tüketiminin küçük yaş grupları için daha kritik olduğuna vurgu yapıldı. Buna göre 4-6 yaş arasındaki bir çocuğun sağlıklı gelişimi için tüketmesi gereken yumurta miktarının, yetişkinlere kıyasla daha fazla olduğu ifade edildi.