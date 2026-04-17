BIST 100’de trend bozulmadı: Kritik seviyeler ve faiz beklentisi

BIST 100 endeksinde 14.400-14.500 bölgesinin daha önceki zirve seviyeleri olması nedeniyle önemli bir direnç olduğunu belirten Dr. Sevgen, aşağıda ise 13.900-14.000 puan seviyelerinin altına inilmediği sürece piyasadaki olumlu beklentinin korunacağını vurguladı. Özellikle 22 Nisan'daki Merkez Bankası faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını hatırlatan Dr. Sevgen, sektördeki beklentiler bölünmüş olsa da kendisinin bir artış ihtimalini hala masada gördüğünü dile getirdi.

Yatırımcılar için kritik metallerde yeni fırsatlar

Dr. Sevgen, Rusya ve Çin’in ticaretlerinde Amerikan dolarını devreden çıkararak yerel para birimleri ve altına yönelmelerinin dünya finans sisteminde yeni bir dönemi işaret ettiğini belirtti. Bu durumun orta ve uzun vadede altın gibi değerli metalleri yukarı taşıyacak en önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, kısa vadede ise altın fiyatlarında 4.750 seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece 5.000 dolar hedefinin güncelliğini koruduğunu ifade etti. Gümüşün de sanayideki kullanım alanlarının genişliği ve geri dönüşüm zorluğu nedeniyle kritik metaller grubunda değerini artırmaya devam edeceğini öngören Dr. Sevgen, yatırımcıların bu metallerdeki hareketliliği yakından takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.