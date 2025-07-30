BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar belirlendi

BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri kapsamında yer alacak eurobondların belirlenmesine ilişkin dönemsel endeks çalışması tamamlandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 01/08/2025-31/10/2025 dönemi için BIST Yeşil ÖSBA Eurobond Endekslerine alınacak/çıkarılacak eurobond bulunmuyor ve BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endekslerinde bazı değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar şu şekilde: