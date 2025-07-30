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BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar belirlendi

Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri ile ilgili değişikliği duyurdu.

Haber Merkezi
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BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar belirlendi
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BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri kapsamında yer alacak eurobondların belirlenmesine ilişkin dönemsel endeks çalışması tamamlandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 01/08/2025-31/10/2025 dönemi için BIST Yeşil ÖSBA Eurobond Endekslerine alınacak/çıkarılacak eurobond bulunmuyor ve BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endekslerinde bazı değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar şu şekilde:

BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar belirlendi - Resim : 1

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