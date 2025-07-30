BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar belirlendi
Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri ile ilgili değişikliği duyurdu.
BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri kapsamında yer alacak eurobondların belirlenmesine ilişkin dönemsel endeks çalışması tamamlandı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 01/08/2025-31/10/2025 dönemi için BIST Yeşil ÖSBA Eurobond Endekslerine alınacak/çıkarılacak eurobond bulunmuyor ve BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endekslerinde bazı değişikliklerin yapılmasına karar verildi.
BIST Sürdürülebilir ÖSBA Eurobond Endeksleri'ne alınacak eurobondlar şu şekilde: