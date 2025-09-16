BIST100 erteleme ile verdiklerini geri aldı

ŞEBNEM TURHAN

CHP’nin kurultay davasının erteleme kararı TL varlıklarda coşkuyla kutlandı. 24 Ekim’e ertelenen davada ayrıca yönetime ilişkin tedbir alınmadı, yani seçilen yöneticiler görevlerinde kalmaya devam etti. Borsa İstanbul BİST100 endeksi erteleme kararı ile birlikte yüzde 6’nın üzerinde yükselirken bankacılık endeksinde de gün içinde getiri yüzde 6’yı aştı, tüm endeksler günü pozitif kapattı. Dolar/TL karar sonrası 41.38 seviyesinden 41.26'ya doğru geriledi. BİST100 endeksi günü yüzde 6,06 ile 11.000,2 puandan tamamladı. Uzmanlar 24 Ekim’e kadar piyasanın pozitif olması ihtimalinin yüksek olduğunu ancak dava günü yaklaştıkça yeniden gerilimin artacağını sadece davanın değil belirsizliğin de ertelendiğini vurguladı. Bazı yorumcular ise 21 Eylül’deki CHP kurultayıyla birlikte davayı uzatacak bir konunun kalmadığı görüşünde.

CDS 4 Mart’tan bu yana en düşük seviyede

Eylül başında CHP İstanbul Kurultayı’na yönelik iptal ve kayyum atanması CHP Genel Kurultayı’na yönelik kaygıları artırmış bundan da TL varlıkla olumsuz etkilenmişti. Dünkü yükselişe rağmen bankacılık endeksi 1 Eylül’den bu yana yüzde 1,5, BİST100 endeksi ise yüzde 2,5 gerilemesini sürdürdü. CHP’ye de kayyum atanacağı ihtimalinin artması piyasayı tedirgin ederken 24 Ekim’e davanın tedbirsiz olarak ertelenmesi pozitif bir etki yarattı. Kayyum çıkmaması ve tedbirsiz ertelenme TL varlıklarda bilhassa Borsa İstanbul endekslerinde sert bir pozitif tepki yarattı.

BİST100 endeksinde yüzde 4’ü aşan yükseliş hareketi yaşanırken gösterge tahvil faizleri de geriledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizinde düşüş yüzde 1,87’yi, 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizinde yüzde 1,88’i, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de yüzde 1,47’yi buldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) azalarak 253.4 baz puanla 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ise az da olsa geriledi.

283 dolar seviyesi hedefleniyor

Kararın ertelenmesi aslında piyasa üzerindeki baskıların da bir ay ertelenmesi anlamına geliyor. Bazı uzmanlara göre ise 21 Eylül’de yapılacak olan kongre ile bu davanın anlamı kalmayacak. Bilgi veren uzmanlar haziran ayında alınan erteleme kararından bugüne aynı senaryonun yaşandığını şimdi 24 Ekim’e kadar pozitif bir seyrin muhtemel olduğunu ancak tarih yaklaştıkça fiyatlamalara tedirginliğin yansıyacağını vurguladı. Karar sonrası piyasa uzmanlarının teknik analizlerinde 11 bin 815 seviyesinin yeni olası zirveyi işaret ettiğini belirtti. Bu zirvenin görülebilmesi için ise ilk olarak 11 bin 100 ve 11 bin 320 bölgelerinin aşılması gerekiyor.

Bilgi veren uzmanlar 24 Ekim’e 6 hafta olduğunu ilk 4 haftada talepli bir dönem yaşanabileceğini ifade ederek dolar bazında ağustosta görülen son yüksek seviye 283 dolara yaklaşılabileceğini dile getirdi. Bir diğer uzman ise belirsizliğin devam ettiğini ancak 24 Ekim’e 2 hafta kalaya kadar BİST100 endeksinde yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi. Hazirandaki erteleme döneminde yaşanan aynı hareketin tekrarlandığını dile getiren uzman jeopolitik taraftaki gerilimin devam ettiğini bunun da takip edileceğini ifade etti.