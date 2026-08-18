BİST100'ün yenisi zirveye oynuyor

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’un üçer ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği endeks değişiklikleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla BİST100’e alınan Odine Teknoloji, ağırlık sıralamasında ilk 10’a girdi. Odine Teknoloji, yüzde 3,53’lük payıyla BİST100 içinde ağırlığı en yüksek 7’nci şirket olurken piyasa değeri açısından dev şirketleri geride bırakmayı başardı. Telekom operatörlerine şebeke kuran, yapay zekâ destekli ağ yönetimi ve 5G altyapı hizmetleri geliştiren şirketin piyasa değeri dün açılış itibarıyla 368 milyar liraya ulaştı. Turkcell’in piyasa değeri 229 milyar lira, Türk Telekom’un ise 190,75 milyar lira seviyesinde. Teknoloji endeksinde de Aselsan’dan sonra ağırlığı en yüksek şirket olan Odine, teknoloji ağırlıklı yatırım fonlarının portföylerinde de Aselsan ile birlikte yüksek ağırlıklarla yer alıyor.

Son 1 yılda yükseliş yüzde 2196,5

Odine Teknoloji, Mart 2024’te halka arzını tamamlayarak borsada işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz fiyatı 30 lirayken dün açılış itibarıyla 3.335 liraya geldi. Bu da halka arzından bu yana hissenin yüzde 10.000’in üzerinde yükseldiğini ortaya koyuyor. Mart 2025’te 300 lirayı aşan hisse, bu yıl yüzde 994,42, son 1 yılda ise yüzde 2196,5 yükseldi. Hissenin bu ayki yükselişi yüzde 33,2, son 1 aylık yükselişi ise yüzde 58,57 seviyesinde. Yüzde 40 halka açıklık oranıyla işlem görmeye başlayan Odine Teknoloji’nin şu anki halka açıklık oranı yüzde 43,2 seviyesinde. Şirketin henüz yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bulunmuyor. 2026’nın ilk çeyrek verilerine göre şirketin özkaynakları 2,3 milyar lira seviyesinde, net dönem kârı ise 27,1 milyon lira civarında. Piyasa değeri şu anda özkaynaklarının 10 katının üzerinde bulunuyor.

Endeks ağırlığında yedinciliği aldı

Bu hızlı fiyat hareketleri ve artan piyasa değeri, Odine Teknoloji hissesinin Borsa İstanbul’da BİST100’e girmesinin önünü açtı. Endeks değişiklikleri kapsamında Odine Teknoloji hissesi 1 Temmuz’dan bu yana BİST100 endeksinde işlem görüyor. Sadece 1,5 aylık dönemdeki performansı sayesinde Odine Teknoloji, BİST100’ü en çok etkileyen hisseler arasında ilk 10’da kendine yer bulmayı başardı. Borsa İstanbul verilerine göre BİST100 endeksini en çok etkileyen hisse, yüzde 10,46 ile Aselsan. Aselsan ve Odine aynı zamanda teknoloji endeksinde de ağırlığı en yüksek iki hisse. BİST100’de ağırlıkta ikinci sırayı yüzde 7,77 ile TÜPRAŞ alırken üçüncü sırada yüzde 6,96 ile BİM, dördüncü sırada yüzde 4,79 ile THY yer alıyor. Akbank yüzde 4,23 ile beşinci olurken taban serisinin ardından yeniden toparlanma gösteren Destek Finans Faktoring yüzde 3,62’lik ağırlığıyla altıncı sırada yer alıyor. Odine Teknoloji ise yeni girdiği BİST100 endeksinde yüzde 3,53’lük payıyla ağırlığı en yüksek yedinci hisse olmayı başardı.

PHE fonunun gözde hisselerinden

Odine Teknoloji, yatırım fonlarının yoğun ilgi gösterdiği hisseler arasında da ilk 10’da yer alıyor. Pusula Portföy’ün PHE hisse senedi yoğun fonunda bulunmasıyla öne çıkarken Aselsan ile birlikte teknoloji hisselerine yatırım yapan fonlarda da yüksek oranlarda yer alıyor. Yatırım fonlarında Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu PHE ile Pusula Portföy Birinci Değişken Fonu PBR, piyasa değeri açısından en fazla Odine hissesi taşıyan iki fon olarak öne çıkıyor. PHE portföyünde Odine’in ağırlığı yüzde 14,83, PBR fonunda ise yüzde 13,71 seviyesinde. PHE ve PBR dışında, teknoloji endeksinin gözdesi Aselsan hissesine fonunda yer vermeyip sadece Odine hissesi taşıyan diğer iki yatırım fonu ise Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu GPT ile Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fonu RTD. GPT portföyünde Odine’in ağırlığı yüzde 2,29, RTD fonunda ise yüzde 6,34 seviyesinde. Portföyünde Odine hissesine yer veren 15 yatırım fonunun 11’i, taşıdıkları Aselsan hissesiyle dikkat çekiyor.

Aselsan ile birlikte 11 fonda yer alıyor

Uzmanların verdiği bilgiye göre yatırım fonlarındaki yüzde 10 sınırı nedeniyle çoğu teknoloji ağırlıklı fon, Aselsan'dan sonra teknoloji endeksinde ağırlığı en yüksek olan Odine Teknoloji hissesine de portföyünde yer veriyor. Portföyünde Odine ve Aselsan hisselerine birlikte yer veren yatırım fonları ise şöyle: "İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu TTE, Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF YHZ, Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu ICZ, Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değ. Fon ZFB, Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon DTZ, Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değ. Fon YIT, Ziraat Port. Yil. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF ZPT, Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Tekn.Değ. Fon MTV, Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) GRT, İş Portföy Birinci Hisse Senedi Serb. Fon (HSYF) BHL, İş Portföy Havacılık ve Savunma Tekn. Değişken Fon IEV."