Bitcoin bir haftada %14 eridi

Verilere göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 8,3 azalarak 2 trilyon 870 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yaklaşık yüzde 9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesini gördü.

Dün gün içinde 83 bin 243 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 14 oldu. Bitcoin, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerin küresel finansal piyasaları sarsmasından sonra 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 2 bin 717 dolar seviyesine geriledi.

Ekonomim.com'un haberine göre analistler, faiz oranlarına ilişkin endişelerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin, kar realizasyonlarının yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti. Yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını da aktaran uzmanlar, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişelerin sürmesinin kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

Geçen ay yaşanan keskin düşüşün piyasada "güven kriziyle" izlerini sürdürdüğünü belirten analistler, panik satışlarının ve düşük likiditenin keskin dalgalanmalara neden olduğunu aktardı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) kısa vadede para politikasını gevşeteceğine dair beklentilerin azalmasının, makroekonomik belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve klasik kar realizasyonunun satışları tetiklediğini ifade etti.