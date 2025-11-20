Bitcoin neden düşüyor? BTC fiyatları tepetaklak oldu! Bitcoin çıkar mı?

Nisan ayında 74.500 dolar bandına kadar geri çekilen Bitcoin, Fed’in faiz indirim aşamasına gireceği öngörüsüyle süratle toparlanmış ve Ekim ayında bütün zamanların en yüksek seviyesi olan 126.199 dolar seviyesine erişmişti. Fakat piyasada yaşanan son gelişmelerle beraber BTC değer kaybı hızlandı. Peki iyi ama Bitcoin neden düşüyor, BTC fiyatları yeniden çıkar mı? Uzman isim yanıtladı!

Bitcoin neden düşüyor?

Salı günü itibarıyla Bitcoin, yaklaşık 7 aylık aranın ardından ilk kez 90 bin doların altına indi. Anlık verilere göre BTC 91.361 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece yıl içinde elde edilen kazançların neredeyse tamamı silinmiş oldu. Piyasadaki sert geri çekilmenin nedenlerini ise CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu açıkladı.

Bitcoin çıkar mı?

Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede düşüşün temel nedenlerini şu sözlerle aktardı:

“ABD’de ekonomik verilerin haftalarca gecikmesi, politika yapıcıların güncel veriye erişmesini zorlaştırdı. Bu durum piyasalarda ihtiyatlı bir atmosfer yarattı.”

ABD’de devam eden ekonomik belirsizlikler, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve enflasyondaki yüksek seyrin devam etmesi kripto varlıklara olan ilgiyi azaltıyor. Ayrıca hükümetin kapanma riski ve siyasi dalgalanmalar da piyasalarda baskıyı artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve başlamasının ardından kripto para piyasaları kısa süreli yükseliş eğilimine girmişti. Ancak dış ticarette karşılıklı tarifeler ve küresel risk algısındaki değişim Bitcoin’in yönünü yeniden aşağı çevirdi.

Ethereum fiyatları ne kadar?

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da Bitcoin’i takip ederek değer kaybetti. Yıla 3.345 dolar seviyesinden başlayan ETH, yaşanan gelişmelerin ardından 2.943 dolar bandına kadar indi.

CoinTR CEO’su Eşelioğlu, kripto para piyasasının toplam değerinin 3,08 trilyon dolara gerilediğini belirterek belirsizlik sürdüğü sürece volatilitenin devam edeceğini vurguladı.

Bitcoin’in yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise özellikle Fed’in aralık ayındaki faiz kararına bağlı olacak.