Bitcoin rezervi odaklı Strategy Nasdaq 100 endeksinde kalmayı başardı

Bitcoin rezervi oluşturma politikasıyla dikkat çeken Strategy, analistlerin şirketin faaliyet yapısına dair soru işaretlerini artırdığı bir süreçte Nasdaq 100’de kalmayı başardı. Böylece Strategy, endeksteki bir yıllık yolculuğunu devam ettirdi.

“Şirket değil fon gibi” eleştirileri yükseliyor

Analistler, Strategy’nin benimsediği “Bitcoin al ve tut” yaklaşımının, geleneksel bir şirket modelinden çok yatırım fonu mantığıyla örtüştüğünü dile getiriyor. Bu değerlendirme, dijital varlık hazinesi şirketlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hisse hareketleri Bitcoin fiyatına kilitli

Kripto varlık hazinesi olarak faaliyet gösteren şirketlerin hisse fiyatlarının bitcoin’deki oynaklığa aşırı duyarlı olması, bu iş modelinin sürdürülebilirliğine yönelik kaygıları artırıyor. Analistler, bu şirketlerin piyasa değerlerinin kripto fiyatlarıyla neredeyse eş zamanlı hareket ettiğini belirtiyor.

Nasdaq 100’de kapsamlı kadro değişikliği

Nasdaq’ın güncellemesine göre Biogen, CDW Corporation, GlobalFoundries, Lululemon Athletica, On Semiconductor ve Trade Desk endeksten çıkarıldı. Endekse dahil edilen yeni şirketler ise Alnylam Pharmaceuticals, Ferrovial, Insmed, Monolithic Power Systems, Seagate Technology ve Western Digital olarak açıklandı.

MSCI değerlendirmeye aldı

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dijital varlık hazinesi şirketlerinin endekslerde yer almasına ilişkin çekincelerini paylaştı. MSCI’nin ocak ayında Strategy ve benzeri şirketlerin endekslerde kalıp kalmayacağına yönelik kararını açıklaması bekleniyor.

Değişiklikler 22 Aralık 2025'te yürürlüğe giriyor

Nasdaq 100’deki yeni düzenlemelerin 22 Aralık 2025 itibarıyla uygulanması planlanıyor. Endeks, borsada işlem gören en büyük finans dışı şirketleri piyasa değerine göre takip ediyor.