Bitcoin'de sert düşüş: 82 bin doların altına geriledi

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Bitcoin 8 Ekim tarihli işlem gününde ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış, doların güçlenmesi ve yükselen petrol fiyatlarıyla satış baskısı altında kaldı. Kripto para piyasasında kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi de düşüşü hızlandırdı.

Kripto para, iki haftadan uzun sürenin ardından 82 bin doların altına geriledi. BTC, saat 22.05’te yüzde 2,3 düşüşle 81 bin 522 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’deki düşüşün önemli nedenlerinden biri petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Brent petrol yüzde 3 artışla 102,9 dolara çıktı. Petroldeki yükseliş küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırırken yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını olumsuz etkiledi.

Öte yandan düşüş sırasında kaldıraçlı kripto para pozisyonlarında yaklaşık 550 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Ağırlıklı olarak Bitcoin fiyatının yükseleceğine yönelik pozisyonların tasfiye edilmesi, piyasadaki satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Bitcoin’de 82 bin dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması yatırımcıların soru işaretini artırdı. Analistler 83 bin dolar seviyesinin altında kalıcı hareketin 80 bin dolar bölgesine doğru yeni bir geri çekilme riskini artırabileceğini belirtiyor.