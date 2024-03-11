Bitcoin'de tarihi rekor: 71 bin doları aştı

En büyük kripto para birimi Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazandı.

Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün saat 10.30 itibarıyla 71 bin 50 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. En büyük ikinci varlık Ethereum ise 4 bin dolar civarında işlem gördü.

ABD istihdam verilerinde görülen zayıflamanın etkisiyle birlikte gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.