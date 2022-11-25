Bitkisel üretim kredilerine mazot ve gübre zorunluluğu

Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan bütün faiz indirimli kredilerde; kredinin belli bölümünün mazot ve gübre alımında kullanılması zorunluluğu getirildi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinde değişiklik yapan Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğin geleneksel (yaygın) bitkisel üretime ilişkin kredi koşullarını belirleyen 20. maddesine eklenen fıkraya göre, bu üretim başlığı altında sağlanan bütün faiz indirimli kredilerde; 200.000 TL'ye kadar olan yüzde 100 indirim oranlı işletme kredilerinin 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki bölümü sadece mazot ve gübre alımında kullanılabilecek.