  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bitlis'te kavun hasadı başladı: Üreticiler hasattan memnun
Bitlis'te kavun hasadı başladı: Üreticiler hasattan memnun

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kavun hasadı başladı. Hasadın eylül ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Bitlis'te kavun hasadı başladı: Üreticiler hasattan memnun
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kendine özgü aroması ve tatlılığıyla bilinen kavunun hasadına başlandı.

Yöreye özgü lezzetlerden biri olan ve halk arasında "bal" olarak adlandırılan Adilcevaz bal kavunu, tarlalardan sofralara uzanan yolculuğuna başladı. Ağustos ayının ortalarıyla birlikte olgunlaşan kavunlar, çiftçiler tarafından sabahın erken saatlerinde hasat edilerek pazarlara gönderiliyor.

"Bu yıl ürünümüzden oldukça memnunuz"

Adilcevaz’ın verimli toprakları ve iklim şartları sayesinde yetişen bu özel kavun, çevre illerden gelen tüketiciler tarafından da büyük ilgi görüyor. Bu yıl verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ve kalitenin yüksek seyrettiğini ifade eden üretici Cüneyt Duk, "Bal kavunu ilçemizin simgelerinden biri haline geldi. Aroması, dayanıklılığı ve uzun raf ömrü sayesinde özellikle şehir dışından da yoğun talep alıyoruz. Bu yıl ürünümüzden oldukça memnunuz" dedi.

Bal kavunu hasadının eylül ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

