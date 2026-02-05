“Bizde proje, onlarda para çok isterlerse ortak fabrika kurarız”

İMAM GÜNEŞ - RİYAD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan resmi ziyareti kapsamında DEİK tarafından düzenlenen iş forumlarının ilk ayağı 3–4 Şubat’ta Riyad’da yapıldı. DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) iş birliğiyle gerçekleştirilen Suudi Arabistan–Türkiye Yatırım Forumu, iki ülkeden 700’ü aşkın iş insanı ve kamu temsilcisini bir araya getirdi.

Forumda Türk ve Suudi şirketleri sanayi, altyapı, enerji, savunma ve yeşil dönüşüm odaklı iş birliklerini masaya yatırırken, EKONOMİ gazetesine konuşan iş dünyası temsilcileri Ankara–Riyad hattında açılan yeni yatırım penceresine dikkat çekti.

Masada bayilik vermek de fabrika kurmak da var

Suudi yatırımcılara açık ortaklık daveti yapan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Türk şirketlerinin sahada proje geliştirme gücü ile Körfez ülkelerinin finansal kapasitesinin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı: “Bizde proje çok, onlarda para çok. Onun için ortak olmamamız için hiçbir neden yok” diyen Doğan, şöyle devam etti: “Mobilyada bayilik verebiliriz, isterlerse birlikte fabrika da kurabiliriz. İnşaatta, toplu konutta ve altyapıda yurt içi ve yurt dışında büyük bir tecrübemiz var. Atık ayrıştırma ve karbon projelerinde de çalışıyoruz. Bu alanda Suudi Arabistan için çok ciddi projeler üretebiliriz. İlgilenen herkesi İstanbul’a davet ettim, bir kahve içerken bile yeni bir iş çıkar.”

“Türkiye–Suudi Arabistan ilişkileri altın çağına giriyor”

İki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirten DEİK Türkiye–Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, şunları söyledi: “Bence Türkiye–Suudi Arabistan ilişkileri şu anda altın çağına giriyor. Siyasi yakınlaşma, ekonomide ve ticarette de çok net hissediliyor. Bugün 1.400’ün üzerinde Türk şirketi Suudi Arabistan’da kayıtlı olarak iş yapıyor ve bu sayının hızla artmasını bekliyoruz. Expo, Dünya Kupası ve yeni sanayi bölgeleri Türk şirketleri için çok uzun vadeli bir fırsat penceresi açıyor. Körfez ülkeriyle serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi üzerine Suudi Arabistan ile de görüşmeler sürüyor. Bu anlaşma da devreye girdiğinde bölgenin ticaret haritası tamamen değişecek.”

Türkiye–Kuveyt İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan da Körfez bölgesindeki yatırım hareketliliğine dikkat çekti. Son yıllarda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında çok farklı sektörlerde ortaklıklar kurulduğunu söyleyen Gürkan, “Aynı zamanda Suudi şirketlerinin de üretim, enerji ve savunma sanayi bu ilginin yoğunlaştığı alanlarda Türkiye’ye çok ciddi bir ilgisi var. Suudi Arabistan petrol dışı sektörlere yönelmek için güneş enerjisi ve sanayi yatırımlarına güçlü teşvikler veriyor. Körfez ülkeleri yatırım çekmek için kendi aralarında rekabet ediyor. Bu da Türk şirketleri için büyük bir fırsat penceresi yaratıyor” diye konuştu.

Bölgesel eksen yatırım ve üretime kayıyor

■ Riyad’daki forum, Ankara–Riyad hattında siyasi normalleşmenin ötesine geçen yeni bir ekonomik entegrasyon sürecinin başladığını ortaya koydu. Körfez ülkelerinin 2030 vizyonları kapsamında sanayi, enerji, altyapı ve yeşil dönüşüm yatırımlarına hız vermesi, Türk şirketleri için uzun vadeli ve yüksek hacimli iş imkanları yarattı. İş dünyası temsilcilerinin verdikleri bilgilere göre, Expo 2030, 2034 Dünya Kupası ve yeni organize sanayi bölgeleri, müteahhitlikten makineye, enerjiden çevre teknolojilerine kadar geniş bir alanda Türk firmalarının bölgede daha kalıcı hale gelmesini sağlayacak yeni bir yatırım dalgasına işaret ediyor.