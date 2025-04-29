Bizigo CEO’su Serhat Kahraman: İstanbul’un kongre turizmi potansiyeli yüksek

Mehmet KAYA

ANKARA- Türkiye’de, şirketlere ve bireylere seyahatlerini planlama ve masraf yönetimini online olarak sunan Bizigo platformu CEO’su Serhat Kahraman, özellikle salgından sonra çalışanların iş seyahatlerini tatil deneyimiyle birleştirme eğiliminde olduklarını söyledi. EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Serhat Kahraman, bu alanda teknolojik çözüm sunduklarını belirterek, platformlarının şirketlerin ve bireylerin bütçelerini ve seyahat süreçlerini uçtan uca kontrol etme, raporlama imkanı sunduğunu kaydetti. Faaliyet gösterdikleri alanda, Türkiye’nin kongre turizmine de odaklandıklarını belirten Serhat Kahraman, başta İstanbul olmak üzere, kongre turizmi açısından potansiyeli yüksek illerin kongre turizmine özel tanıtımıyla bu alanın geliştirilebileceğini vurguladı.

Yeni eğilim, yeni fırsat

Serhat Kahraman, iş seyahatlerinde İngilizce “Bleisure” olarak adlandırılan, iş seyahati ile tatilin birleştirildiği, iş amaçlı seyahatlerin aynı zamanda tatil-gezme deneyimleriyle bütünleştirildiği bir eğilim olduğunu vurguladı. Z kuşağının işgücüne dahil olması sonrası, bu kitlenin beklentilerinin öne çıktığını anlatan Kahraman, “Çalışanlar artık iş seyahatlerinden yalnızca işle ilgili verim değil, kişisel deneyim anlamında da değer bekliyor. Bu eğilim, konaklama, ulaştırma ve seyahat hizmeti sunan tüm paydaşların daha esnek, kişiselleştirilmiş ve dijital çözümler sunmalarını zorunlu kılıyor” dedi.

Şirket olarak bu eğilimi de dikkate alan online olarak seyahatin planlamadan dönüşüne kadar tüm süreçlerinin şirketler ve bireyler için yöneten ve raporlayan bir platform olduklarını kaydeden Kahraman, bu hizmetin firmalar, çalışan memnuniyetini artırma, bütçele ve süreçlerini de kontrol altında tutabilmeyi sağladığını vurguladı.

Kongre turizmi için daha fazla tanıtım

Türkiye’nin, özellikle İstanbul’un kongre turizmi için de büyük fırsatlar sunduğunu belirten Serhat Kahraman, bu alanın da geliştirilmesi için tanıtımın özelleştirilmesi gerektiğini kaydetti. İstanbul özelinde, genel turistik amaçlı tanıtım yapıldığını, kongre turizmi sözkonusu olduğunda daha özellikli bir tanıtıma ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kahraman, “Burada eksik olan, tanıtımın yalnızca marka farkındalığı değil, sektör bazlı ve karar verici odaklı stratejik bir pazarlamaya dönüştürülmemesi olabilir. Uluslararası kongre düzenleyicilerine, kurumsal etkinlik profesyonellerine ve kongre turizm (MICE) sektör temsilcilerine özel, daha hedefli ve doğrudan iletişim kuran tanıtım faaliyetlerine ihtiyaç var. İstanbul'un sadece tarihi ve kültürel yönü değil, lojistik kolaylıkları, dijital altyapısı ve kurumsal etkinlik kapasitesiyle öne çıkarılması gerekiyor” dedi.

Serhat Kahraman, yoğun olarak kongre turizmi açısından bilinen Antalya ve İstanbul dışında İzmir, Ankara, Konya, Gaziantep gibi şehirlerin de kültürel ve ulaşım açısından potansiyel bulunduğunu, akademik kongrelerin öne çıkabileceğini, özellikle tıp, mühendislik, sosyal bilimler alanlarında uluslararası sempozyumlar düzenlenebileceğini vurguladı. Kahraman, “Bu şehirlerde kongre turizminin gelişmesi için üç şeye ihtiyaç var: etkin tanıtım, sektör iş birlikleri ve altyapı yatırımları. Bizigo olarak, kurumsal etkinlik planlamalarında Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyoruz ve bu bölgelerin doğru destekle neler sunabileceğini çok iyi gözlemliyoruz. Lokal yönetimlerin, turizm ajanslarının ve özel sektörün ortak stratejiyle ilerlemesi durumunda, İstanbul dışı şehirler çok güçlü alternatifler haline gelebilir” dedi.

Sektöre etki eden eğilimler

Türkiye’de ve dünyada sayısallaşmanın hızlandığını ve 2025’te de dönüşümün devam edeceğini vurgulayan Bizigo CEO’su Serhat Kahraman, sayısallaşma tarafında şirketlerin seyahat masraflarını şeffaf ve sayısal olarak takip edip raporlaştırabilmeyi istediğini kaydetti. Çevre ve sürdürülebilirlik çözümlerinin yanında yapay zekanın da öne çıktığını belirten Kahraman, rezervasyon, harcama analizi, fiyat optimizasyonu gibi konularda yapay zeka kullanımının başladığını söyledi. Kahraman hem bireylerin hem de kurumların, seyahat esnasında esneklik ve bireysel tercihleri öne alan eğilimin de devam ettiğini söyledi.