Bizim Toptan, 9 aylık cirosunu yüzde 68 artırdı

Bizim Toptan açıklamasına göre, Şirket, 2023'ün 9 ayında büyümesini sürdürdü. 9 aylık dönemde cirosunu yüzde 68 artırarak 15,7 milyar TL'ye yükselten Bizim Toptan, Denizli ve Ankara Yaşamkent'te açtığı 2 yeni mağaza ile Türkiye genelinde toplam 181 mağazaya ulaştı.

Seç Market'in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı 2 bin 699'a ulaşırken, Bizim Toptan'ın satışları içindeki payı da yılın üçüncü çeyreğinde de artmaya devam ederek yüzde 24'e ulaştı.

Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, "Başarılı bir performans gösterdiğimiz üçüncü çeyrekte yeni yatırımlarla büyümeyi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürürken, ev dışı tüketim (EDT) ve perakende kanalında da aktif müşteri sayımızı artırdık. Ev dışı tüketim ve SEÇ kanalımızın gücü ile istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Yılın ilk 9 ayında müşteri sayımız 2 milyonu aştı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve daima daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için dijital altyapımızı güçlendiriyoruz. Portföyümüzde bulunan gıdadan temizliğe binlerce temel ihtiyaç ürününü toptan satış fiyatlarıyla, mümkün olan en uygun fiyatlarla sunarak müşterilerimizin bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyalara da değinen Balcı, "Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla da ekim ayı boyunca özel bir kampanyaya imza attık. Enflasyonla mücadeleye destek kapsamında indirim ve kampanyalarımız yıl sonuna kadar sürecek. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmaya, güçlü lojistik ağımızla ürün ve hizmetlerimizi ülkemizin dört bir köşesine kesintisiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.