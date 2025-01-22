BKM açıkladı: Kredi kartlarına yüklenmeye devam!

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılında 15,8 trilyon TL tutarında 18,4 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti.

İşlem adetleri ve tutarlarına bakıldığında, kartlı ödemelerde işlem başına ortalama 861 TL ödenirken, bu tutar kredi kartlarında 1.267 TL, banka kartlarında 342 TL ve ön ödemeli kartlarda da 221 TL oldu.

Mağaza içi yapılan her 5 kartlı işlemden 4’ü temassız gerçekleşirken, internetten kartlı ödeme tutarı geçen yıla göre yüzde 97 büyüme ile 4,66 trilyon TL oldu.

Kart sayıları arttı

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 129,4 milyon, banka kartı sayısı 194,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 111,6 milyon adet oldu.

2023 yılı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 435,4 milyon adede ulaşarak geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi.

Ödeme tutarlarında enflasyon etkisi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2024 yılında yapılan toplam ödeme tutarı 2023 yılına göre yüzde 92 artarak 15.844,9 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 13.310,1 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 2.228,0 milyar TL’sinde banka kartları, 306,8 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 99, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 59 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 115 oldu.

İşlem adetleri tutarlar kadar artmadı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2024 yılında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 18,4 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 10.506,7 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken, 6.507,6 milyon adedinde banka kartları, 1.390,7 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yıla göre yüzde 21, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 10 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 37 oldu.

10 ödemeden 3’ü internetten

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yıla göre yüzde 97 artarak 4.662,0 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. Geçen yıl her 10 TL’lik kartlı ödemenin 3 TL’si internetten yapıldı.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yıla göre yüzde 14 artarak 2.665,1 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15’tir.

“Temassız” çekim artıyor

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi 2023 yılına göre yüzde 28 artarak 11,96 milyar adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 113 artarak 4.834,4 milyar TL oldu. 2024 yılında mağaza içi yapılan her 5 kartlı işlemin 4’ü temassız gerçekleşti.

Ödemeler 3’e ayrıldı

Kartlarla 2024 yılında yapılan tüm ödemelerin ödeme yöntemi bazında dağılımı incelendiğinde, 15,8 trilyon TL tutarındaki ödemelerin yüzde 37’sinin yani 5,84 trilyon TL’sinin internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 33’ünün yani 5,17 trilyon TL’sinin mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle, yüzde 30’unun yani 4,83 trilyon TL’sinin ise temassız şekilde ödendiği görüldü.

En fazla nakit çekim Kurban Bayramı arifesinde yapıldı

Geçtiğimiz yılın ödemeler sistemine dair “en”leri şöyle oldu:

- 2024 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 89,2 milyar TL ile 30 Aralık’ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.

- En fazla kartlı nakit çekim tutarı ise 26,8 milyar TL ile 15 Haziran’da Kurban Bayramı Arife gününde gerçekleşti.

- 15 Haziran’da bayram alışverişleri için 19,8 milyon kartla yapılan 45,2 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

- İnternetten en fazla kartlı ödeme adedi 11,8 milyon işlemle indirim dönemi olan 11 Kasım’da gerçekleşti.

- Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, günün saat aralığı ise 15.00-16.00 oldu.