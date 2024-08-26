Blockchain dünyası İstanbul’da bir araya geliyor

Blockchain ekosisteminin Türkiye’den ve dünya genelinden temsilcilerini katılımcılarıyla buluşturacak olan Chain Conference 2024, birbirinden önemli panel ve konuşmalara ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte Start-up-Chris-Ventures CEO’su Christopher Obereder, ELYT Kurucu Ortağı Ahmet Usta, BlockAML Kurucusu Michael Halepas, Blockchain Women İstanbul Kurucularından Ebru Güven, Avalalabs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender, Circle Başkan Yardımcısı Miriam Kiwan, Silicon Valley Blockchain Society ve Rainfall Kurucusu Amit Pradhan, Platon Danışmanlık Kurucusu Hakan Özerol ve Prof. Burak Arzova gibi isimler konuşmalar yer alacak.

Blokzincirde bankacılık ve ödemeler, mevcut SPK düzenlemeleri ve kripto varlıklar için hukuki uyum gibi güncel konuların ele alınacağı Chain Conference 2024’te uzman konuşmacılar; BRC20, SocialFi, NFTfi, Yapay Zekâ, Sıfır Bilgi Kanıtları, FinTech’teki Yapay Zekâ Devrimi, Web3 Pazarlaması, Blokzincir Teknolojisinin Potansiyeli, Web3 Projelerinin Güvenliği, Sosyal Medya ve Kanaat Önderlerinin (KOL) Kripto Pazarlamasındaki Gücü gibi başlıkların da üzerinde duracaklar.

Etkinlik, Arcadefi, Block AML, Decentral Works, Dekon Group, Digard, meme.trade Milk Ajans, Redmilio ve Utilify’ın sponsorluğunda, Kols.House’un stratejik partnerliğinde gerçekleşecek.