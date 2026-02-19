Bloomberg: Alman devi, Akçansa Çimento'daki hisselerini artırıp direksiyona geçmeyi planlıyor

Halihazırda Akçansa’da yüzde 39,7 paya sahip olan Heidelberg’in, ortak girişim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ’nin elindeki yaklaşık yüzde 40’lık hisseyi satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Sabancı Holding, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada, sahip olduğu yüzde 39,7 oranındaki pay için ismi açıklanmayan bir üçüncü taraftan teklif aldığını ve söz konusu teklifin Akçansa’ya yaklaşık 1,1 milyar dolar şirket değeri biçtiğini duyurmuştu.

Müzakereler sürüyor

Bloomberg’in aktardığına göre Heidelberg Materials, bu gelişmenin ardından rekabetçi bir teklif sunma seçeneğini değerlendiriyor. Alman şirketin geçmiş yıllarda da Sabancı’nın payını devralmak üzere girişimlerde bulunduğu, ancak fiyat konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle sürecin sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor.

Kaynaklar, müzakerelerin halen sürdüğünü ancak sürecin uzayabileceğini ya da anlaşma sağlanamaması ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca daha yüksek tekliflerle başka potansiyel alıcıların da devreye girebileceği kaydediliyor. Heidelberg, Sabancı Holding ve Akçansa temsilcileri konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Akçansa’nın hisseleri son 12 ayda yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. Şirketin piyasa değeri 930 milyon dolar seviyesinder.