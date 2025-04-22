Bloomberg analizi: Trump'ın gümrük vergileri Türkiye ekonomisini daraltır mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ticarette derin etkiler yaratması beklenirken, kendi ekonomisini de resesyona sokma olasılığı konuşuluyor. Çin ile aradaki ticaret savaşı büyürken, Türkiye’nin tarifelerden çok olumsuz etkilenmemesi beklense de bir etkisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Bahar Baziki'nin analizine göre tarifelerin Türkiye’nin ekonomik büyümesini yüzde 0,3 oranında yavaşlatma riski bulunuyor.

Analize göre küresel ticaret savaşı devam ederken, Türkiye'nin ekonomik zorlukları yurtiçinden kaynaklanacak ve TCMB’yi zorlayacak. Ekonomik büyüme desteklenirken, yüksek enflasyonla mücadele de devam edecek. Analizde, muafiyetlerin ardından ABD'nin Türk ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 10'a çıkaracağına yönelik öngörü yer aldı.

Ucuz krediler verilebilir

Analize göre, Türkiye’de yeni sektörlere yönelim olursa ya da mevcut ticari ortam genişler ise Çin üreticilerinden ABD pazarının bir kısmını talep edebilir bu da bazı sektörler için olumlu olabilir. Türkiye’nin maliye politikasının gelecek yıllarda daha etkin olacağı, istihdamın arttırılması ve tarifelerden en fazla etkilenen sektördeki firmalara ucuz krediler verileceği düşünülüyor.

Bloomberg, Türkiye’de GSYH’nin 2025’te yüzde 3,3, 2026’da ise yüzde 3,6 oranında artacağını öngörüyor. Ayrıca enflasyondaki düşüşün bu yılın ikinci yarısında yavaşlamasını, sonucunda yılsonu enflasyonun yüzde 28, 2026’da ise yüzde 17 olmasını tahmin ediyor.

İmamoğlu etkisi

Analizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ardından yaşanan çalkantılı ekonomik süreç sonucunda faizleri artırdığına dikkat çekilirken bu konuda yetkililerin bu yılın ilerleyen zamanlarında eleştirilmeye devam edeceği öngörüldü.

Bloomberg, enflasyona ilişkin görünümün daha yavaş faiz indirimlerini etkileyeceğini ve politika faizinin yılsonuna kadar yüzde 30'a, 2026 sonuna kadar yüzde 19'a ulaşmasını bekliyor.

Bloomberg, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB’nin azalan rezervlerinde bir başka kısıtlama daha ortaya çıkacağını belirtiyor. Analiz yerli yatırımcıların yabancı para cinsinden varlıklara geçtiği ve bunun değer kaybeden Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttırdığını, hepsinin sonucunda ise TCMB’nin faiz oranlarını düşürmeye geri dönmeden önce finansal koşulları daha da sıkılaştırabileceğini belirtiyor.