Bloomberg: Devlet bankaları 2 günde 5 milyar dolar sattı

Bloomberg’in haberine göre, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından devlet bankaları TL’yi savunmak için 5 milyar dolar sattı ve çoğu satış salı günü gerçekleşti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, ana muhalefet partisi CHP’deki bazı atamaları iptal ederek yerlerine kayyum atadı. Bu karar sonrası piyasada siyasi tansiyon yükseldi ve lirada sert satışlar görüldü.

Bloomberg’in haberine göre, Türk devlet bankaları, salı ve çarşamba günleri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar satarak lirayı savunmaya çalıştı. Çoğu satış salı günü gerçekleşti.

Merkez Bankası konuyla ilgili yorum yapmazken, devlet bankalarının döviz piyasasına sık sık müdahale ettiği biliniyor.

Piyasalarda neler yaşandı?

Lira, çarşamba günü 41,16 seviyesinde kapandı ve dolar karşısında kapanış bazında rekor düşük seviyeye geriledi.

BIST-100 endeksi salı günü yüzde 3,57 düşerken, saat 17.10 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybında hareket ediyor.

İki yıllık devlet tahvili getirileri 76 baz puan artarak yüzde 40,73’e çıktı. Tahvil piyasasındaki yükseliş, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle hızlandı.

Özgür Özel’in koltuğunu riske girebilir

Mahkeme kararı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in koltuğunu da riske sokabilir. İptal edilen delegeler, Özel’in 2023’teki seçiminde kritik rol oynamıştı.

