Bloomberg Economics: TCMB enflasyon aralığını yükseltebilir

Bloomberg News'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yarın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nda, yıl sonu enflasyon hedefi ve tahmin bandında artışa gidilmesi bekleniyor. Halihazırda yıl sonu hedefi yüzde 16, tahmin aralığı ise yüzde 15-21 seviyesinde bulunuyor.

Haberde, Merkez Bankası'nın faiz patikasını resmi hedef doğrultusunda şekillendirdiği, tahmin bandının ise daha geniş senaryo setlerini yansıttığı belirtiliyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29

Karahan daha önce yaptığı açıklamalarda, hedefin yalnızca olağanüstü koşullarda değiştirileceğini ifade etmişti. Piyasalarda, savaş sonrası petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin bu kapsamda değerlendirilebileceği görüşü öne çıkıyor.

Habere göre, Bloomberg Economics TCMB'nin enflasyonda tahmin aralığını yüzde 22-26 bandına çıkarmasını bekliyor. Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29 düzeyinde bulunuyor.