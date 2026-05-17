Bloomberg ekonomistlerinden dikkat çeken Türkiye enflasyonu analizi

Bloomberg Economics'in ekonomistlerinden Selva Bahar Baziki ve Andrei Sokol, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu yüzde 24 enflasyon hedefi ve yüzde 26 tahminine ilişkin dikkat çeken bir analiz paylaştı.

Baziki yaptığı paylaşımda, TCMB’nin resmi hedeflerinin piyasa beklentilerine göre daha iyimser kaldığını belirtti. Paylaşımda, geliştirilen istatistiksel modele göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 35 civarında gerçekleşmesinin yüksek olasılık taşıdığı ifade edildi.

Modelin sonuçlarına göre, enflasyonun, TCMB’nin hedef ve tahminlerinin bulunduğu bölge olan yüzde 28’in altına inme ihtimali ise “yaklaşık yüzde 0” olarak hesaplandı.

Paylaşılan grafikte, Bloomberg’in baz senaryosunun yüzde 29 olduğu ve mevcut piyasa beklentilerinin üzerinde seyrettiği görülürken, tahmin aralığının da TCMB’nin yüzde 24 hedefinden belirgin şekilde yukarıda kaldığı dikkat çekti.

@asokol_econ ile beraber kurdugumuz istatistiksel modelimiz enflasyonun yıl sonunda %35 civarına hızlanacağını öngörüyor; %28 ve altına ise ~%0 olasılık veriyor. pic.twitter.com/7tK3b72v7h — Selva Baziki (@SelvaBaziki) May 15, 2026

Selva Bahar Baziki, geçmişte finansal analist olarak TCMB’de ve Boston Fed araştırma departmanın görev alırken, Andrei Sokol ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nda (BoE) görev yaptı.