Aşırı hava olayları 20 trilyon dolarlık küresel harcamaya neden olacak

Ekstrem hava olaylarının önümüzdeki on yıl içinde dünya genelinde 20 trilyon doları aşan ekonomik maliyete yol açacağı öngörülüyor. Bu durumun, özellikle enerji verimliliği ve iklim güvenliği alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin gelir ve kârlılığını artırması bekleniyor.

Bloomberg Intelligence analistleri Andrew John Stevenson ve Eric Kane’in raporuna göre çevresel uyum ve etkilerin azaltılması odaklı 275 şirketten oluşan bir grubun getirileri, 19 Nisan'a kadar olan bir yıllık dönemde genel piyasayı yaklaşık 32 puan geride bıraktı.

Aşırı hava olaylarının ekonomik maliyeti 1,4 trilyon dolara ulaştı

Analistler iklim uyumuna yönelik harcamaların, BWX Technologies, RenaissanceRe Holdings, Woodward ve Dycom Industries gibi şirketlerin değer kazanmasına katkı sağladığını belirtti. BI analistlerine göre aşırı hava olaylarının maliyeti geçen yıl 1,4 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 1,2’sine eşit.

Bulgular, iklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki yükünü ve aynı zamanda etkilerini azaltmaya ve bunlara uyum sağlamaya yardımcı olan şirketler için yarattığı fırsatları ortaya koyuyor. Kâr amacı gütmeyen araştırma kuruluşu Climate Central’ın verilerine göre yalnızca geçen yıl ABD’de en az bir milyar dolar zarara yol açan 23 hava olayı yaşandı. Bu sayı kayıtlardaki en yüksek üçüncü yıllık toplam oldu.

Kazanan ve kaybeden sektörler

İklimle bağlantılı harcamalardan birçok sektörün fayda sağlaması beklenirken, ekonominin bazı bölümlerinin ise iklim değişikliğinin maliyetlerinden daha fazla etkileneceği öngörülüyor. Bloomberg Intelligence, belediyeleri ve tüketicileri bu risklere en açık kesimler arasında gösterdi. Araştırma ayrıca, afet sonrası toparlanmaya yönelik federal desteğin ABD’deki 26 eyaletteki acil durum rezerv fonlarını tehlikeye atabilecek seviyelere düşebileceği konusunda uyardı.

İklim riski küresel ekonomide maliyetleri yükseltiyor

Stevenson ve Kane’e göre aşırı hava olaylarının maliyeti arttıkça sigorta primleri 2017’den bu yana enflasyondan 7 puan daha hızlı yükseldi. Bu eğilim, milyarlarca dolarlık sermayenin daha verimli kullanım alanlarından uzaklaşmasına neden olurken, belediye büyümesi, kamu sağlığı harcamaları ve konut inşaatı şirketlerinin kâr marjları üzerinde baskı oluşturuyor. Fitch Ratings bu yılın başlarında yayımladığı bir raporda, iklim risklerinin onlarca ülkenin kredi notunu tehdit ettiğine dikkat çekmişti. Kuruluş, daha sık yaşanan hava kaynaklı şokların özellikle küçük ülkelerde borçların geri ödenmesini zorlaştırdığını vurguladı.