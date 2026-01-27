Bloomberg kaynakları: Türkiye'nin en büyük bakır madeni satılabilir

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeninin sahipleri, rekor seviyelere yükselen bakır fiyatlarının ardından varlığın satışı için Goldman Sachs’ı yetkilendirdi.

Türk gruplar Akfen Holding, Ilbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding, Kastamonu’nun kuzeyinde Göksırmak madenini işleten Acacia Mining Enterprises’ın tamamı ya da bir kısmı için teklif almayı değerlendiriyor. Kaynaklara göre, şirket ortakları tam satış halinde yaklaşık 1 milyar dolara kadar bir değerleme hedefliyor. Kaynaklar, satış görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğunu da belirtti.

Habere ilişkin şu ana dek muhatap kuruluşlardan yalanlama ya da doğrulama gelmedi.