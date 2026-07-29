Bloomberg: Meridiam, Boğaz köprüleri ihalesine hazırlanıyor

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Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS, özelleştirilmesi planlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların işletme hakları için düzenlenecek ihaleye katılmayı değerlendiriyor.

Kaynaklar, Meridiam'ın ihaleye katılmak amacıyla Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile bir konsorsiyum kurmayı planladığını belirtti.

Aynı kaynaklara göre, diğer bazı Türk şirketleri de ihaleye katılabilmek için yabancı yatırımcılarla konsorsiyum oluşturmayı değerlendiriyor.

İhale sürecinde sona yaklaşıldı

Habere göre resmi ihale sürecinin başlaması için sona yaklaşıldı.

İhalelerin dört ayrı paket halinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bloomberg daha önce de özelleştirme sürecinin yürütülmesi için Ernst & Young'ın yetkilendirildiğini duyurmuştu.

2012'deki ihale sonuçsuz kalmıştı

Boğaz köprüleri ve yaklaşık 2 bin kilometrelik otoyol ağının özelleştirilmesine yönelik 2012 yılında düzenlenen ihalede 5,7 milyar dolarlık teklif kabul edilmişti.

Ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 milyar doların altındaki bir satışın kabul edilemeyeceğini açıklamasının ardından süreç tamamlanmamıştı.