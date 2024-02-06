Bloomberg Merkez'deki değişimi irdeledi: Gaye Erkan sonrası...

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Hafize Gaye Erkan’ın geçen cuma “görevden affını istemesi” ve yerine yardımcısı Fatih Karahan’ın atanmasını irdeledi.

Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan’ın görevi bırakması karşısında “herkesin hazırlıksız yakalandığı” yorumunda bulunan Bloomberg’ün haberinde şu ifadeler yer aldı:

* Türk yetkililer, Erkan'ın görevden alınmasının mayıs ayından bu yana kaydedilen ekonomik ilerlemeyi boşa çıkarabileceği yönündeki korkuları yatıştırmak için acele etti ve Erdoğan'ın hâlâ faiz programı desteklediğini söyledi. Bu yorumlar, Erdoğan'ın Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcısı olan Fatih Karahan'ı yeni merkez bankası başkanı olarak atamasıyla desteklendi.

* Karahan, Amazon.com ve New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak 10 yılı aşkın bir deneyime sahip ve Erkan’a göre daha şahin. Bu durum yabancı analistleri, geçen ay sekiz aylık bir sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini açıklamasına rağmen Merkez Bankası’nın onun liderliğinde faizleri daha da yükseltip yükseltmeyeceği konusunda düşünmeye sevk etti.

* Göreve geldikten sonra yaptığı ilk yazılı açıklamada Karahan, fiyat istikrarının öncelikli olduğunu ve enflasyon görünümünün kötüleşmesi halinde Merkez Bankası'nın harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.