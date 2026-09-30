Bloomberg: Norveç Varlık Fonu Türkiye’deki fon soruşturmasından etkilendi

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Norveç’in devlet varlık fonu, Türkiye’de giderek derinleşen piyasa manipülasyonu soruşturmasının odağına yerleşen Türk şirketlerinde yaklaşık 2 milyar kron (208 milyon dolar) değerinde hisseye sahipti.

Bloomberg’in haberine göre, Norges Bank Investment Management (NBIM) tarafından internet sitesinde yayımlanan 30 Haziran tarihli bildirime göre kurum, savcıların veya düzenleyici kurulların dava ile ilişkilendirdiği 10 şirkette hisse elinde bulunduruyordu.

NBIM’in o tarihte elinde tuttuğu 20,4 milyar kronluk Türk hisselerinin neredeyse yüzde 10’una denk gelen bu pozisyonların değeri, geniş çaplı soruşturmanın ortasında o günden bu yana sert şekilde geriledi.

Resmi bildirimler, varlık fonunun krizin merkezindeki finans şirketlerinden biri olan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den de hisse satın aldığını gösteriyor.

NBIM sözcüsü, fonun bu hisseleri hâlen elinde tutup tutmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. 2,3 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü konumundaki dev varlık fonunun sözcüsü, varlıklarını yılda iki kez açıkladıklarını ve dönem aralarındaki değişiklikler hakkında yorum yapmadıklarını belirtti.

Astor Enerji en büyük yatırım oldu

Söz konusu 10 şirketin çoğu 30 Haziran’dan bu yana değerinin büyük bölümünü kaybetti.

Fonun bu grup içindeki en büyük yatırımı, İstanbul merkezli elektrik ekipmanları üreticisi Astor Enerji A.Ş.’deki yüzde 2’lik payıydı. Şirketin hisseleri bu ay yüzde 41 geriledi.

NBIM daha önce Türk hisselerindeki yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığını yönetmek için İstanbul Portföy Yönetimi’ni tercih etmişti. Bloomberg’in şubat ayındaki haberine göre, bu ilişki geçen yıl sona ermişti.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre NBIM, Türk hisse senetleri için yeni portföy yöneticisi olarak Neo Portföy’ü (Neo Asset Management) seçti. Kaynaklar, ABD merkezli TRG Management’ın da NBIM adına Türk hisselerini yönettiğini belirtti.

Soruşturma temerrütlerin ardından başlamıştı

Soruşturma bu ay, iki portföy yönetim şirketi olan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. ile bir Tera iştiraki olan Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin fonlarındaki yatırımcılara ödeme yapamamasıyla başladı.

16 Eylül’de Borsa İstanbul 100 endeksinin yüzde 6’dan fazla düşmesinin ardından devre kesiciler işlemleri durdurdu. Ertesi gün Sermaye Piyasası Kurulu, yedi şirket tarafından yönetilen 131 fonun faaliyetlerini durdurdu ve tasfiyelerine karar verdi.

Resmi belgeler, NBIM’in 10 Türk şirketinin çoğundaki hisseleri 2025 yılı içinde satın aldığını; bu pozisyonlar arasında Tera ve ilişkili bir şirket olan Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.’deki payların da bulunduğunu gösteriyor. İstanbul merkezli firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen tutuklanırken, her iki şirketin hisseleri de sert şekilde geriledi.

Destek Finans ve Odine Solutions hisseleri de portföyde

Resmi kayıtlara göre varlık fonunun bu şirketler arasındaki en büyük ikinci pozisyonu, 2025 yılında yüzde 0,17 hisse satın aldığı Destek Finans Faktoring A.Ş. oldu. Tera’nın yatırım bankası tarafından halka arz edilen ve bu firmanın fonlarına ait olan Destek’in hisseleri, bu yıl yüzde 600’den fazla yükselerek temmuz ayında 1,3 trilyon TL’lik (27,9 milyar dolar) zirve piyasa değerine ulaşmıştı.

Hisse senedi o zamandan bu yana değerinin büyük kısmını kaybederken, kurucu Altunç Kumova tutuklandı ve bir Tera portföy yöneticisi hissedeki işlemler nedeniyle savcılığa sevk edildi.

NBIM bu yıl da pozisyonlarını artırmaya devam etti. Resmi belgeler ve Bloomberg verileri, fonun sahip olduğu varlıklardan birinin, yine bir Pusula fonu tarafından desteklenen İstanbul merkezli teknoloji şirketi Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.’deki hisse olduğunu gösteriyor.

Şirket hisseleri bu yıl yüzde 987 yükselerek 12 Ağustos’ta İstanbul merkezli firmaya 366 milyar TL değer biçen bir zirveye ulaşmıştı. Hisseler o tarihten bu yana yüzde 94 geriledi.

NBIM ilk yarıda 1,8 trilyon kron kâr elde etti

Norveç’in petrol ve gaz zenginliğini yatırıma dönüştürmek amacıyla 1990’larda kurulan NBIM, küresel teknoloji şirketlerindeki hisselerinin desteğiyle yılın ilk yarısında 1,8 trilyon kronluk rekor kâr elde etmişti.

Fon bu ay, daha riskli tahvillerdeki payını artırmak amacıyla elinde tuttuğu devlet tahvili miktarını azaltmayı teklif etti. Devasa varlığının büyük bölümünü Norveç Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen özel bir endekse paralel olarak yatıran NBIM’in yatırımlarının küçük bir kısmı ise aktif olarak yönetiliyor.