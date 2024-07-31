Bloomberg: Şimşek'in sert para politikasının sonuçları görülüyor

Birkaç ay öncesine kadar Amundi SA yatırımcılarını Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyarırken, şimdi en sevdikleri işlemler arasında yer aldığı görülüyor.

2,3 trilyon dolarlık varlık yöneticisi, Türkiye piyasalarının güçlenerek ekonomide normale dönüş yolu çizdiğine inanıyor. Bu değişimde, tedirgin yatırımcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yeni ekonomi ekibi tarafından yürütülen “zorlu reformlar” sayesinde yükselişe geçilmesi ve Mart 2024’ten bu yana görülen geniş bir dönüşüm etkili oluyor.

Bloomberg’den Selçuk Gökoluk imzalı habere göre, geçen yıl küçük adımlarla başlayan yatırımlar, sele dönüşürken, Abrdn'dan Vanguard Asset Services'a kadar şirketler pozisyonlarını değiştiriyor.

Bloomberg’in derlediği Merkez Bankası verilerine göre, Türk hisse senedi ve tahvillerindeki yabancı yatırımları, Mayıs 2023'ten bu yana 30 milyar dolardan fazla para girişi ile son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, Erdoğan’ın ekonomide, çift haneli enflasyon karşısında “tartışmalı faiz indirimi politikasını” yürürlüğe koymasıyla çıkış yapan yatırımcıların hızla geri döndüğünü gösteriyor.

“Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor”

Piyasalarda yükselişteki tüm coşkuya rağmen, pek çok kişi Türkiye'nin hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylüyor. Dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip olunurken, daha önce görülen U dönüşleri ve ortodoks ekonomi politikalarına uymayan sürpriz adımlar henüz unutulmadı.

Yabancıların hisse senedi ve tahvil sahipliği 2012'deki seviyenin çok altında kalırken, Amundi Gelişmekte Olan Piyasalar Yöneticisi Yerlan Syzdykov, "Bu biraz zaman alacak. Şimdilik büyük bir patlama olmayacak. Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirililer ve hisse senedi genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" dedi.

Türkiye'nin artık “Bir numaralı konu”

Gemcorp Capital Management'ın baş ekonomisti Simon Quijano-Evans, Türkiye'nin artık gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için “bir numaralı konu” olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi olan Amundi, Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalarda, yerel para cinsi tahviller arasında ilk beşte olduğunu söylerken, yatırımcılar ekonominin istikrara kavuştuğuna dair kanıtların arttığını düşünüyor.

Merkez Bankası'nın Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık depo alımlarını bitirmesi, analistlere Türkiye'nin döviz rezervlerini geri kazanma kabiliyetinden emin olduğunu gösterdi. Bu haber, Moody's Ratings'in kredi notunu on yılı aşkın bir süredir ilk kez iki basamak birden yükseltmesi sonrası geldi.

“Türkiye'deki politikadan çok etkilendik”

Yaklaşık 9 milyar dolarlık bir varlığı yöneten, Lazard Asset Management Gelişmekte Olan Piyasa Borç Ekibi Eş Başkanı Arif Joshi, “Türkiye'deki politikadan çok etkilendik” dedi.

3 yıl önce, enflasyonu düşürmek için faizleri yükselten Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından durum daha farklı olamazdı. Erdoğan’ın düşük faiz politikası ve enflasyonu hızla yükselmesi sonrası Haziran 2023'te Mehmet Şimşek'in bakan olarak seçilmesiyle, seleflerinden farklı bir kaderle karşılaşacağına dair pek çok şüphe vardı.

Borsa ve tahvillerde yükseliş trendi

Mart 2024 seçimlerinden bu yana hisse senetleri ve tahviller yükseldi. Yerel para birimi cinsinden tahviller yüzde 6,3 artarak benzer gelişmekte olan piyasa borçlarının yüzde 1,1'lik ortalamasını geride bıraktı.

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi dolar bazında yüzde 16 getiri sağlayarak dünyanın en iyi performans gösteren endekslerinden biri oldu. Bu arada TL, son birkaç aydır dolar karşısında 33 civarında seyrederek erken istikrar işaretleri gösteriyor. Para birimi son yıllarda yüzde 70'in üzerindeki enflasyon oranları nedeniyle büyük bir değer kaybına uğradı.

"Jeopolitik riskler göz ardı ediliyor"

BNY Piyasalar ve Strateji Başkanı Bob Savage, yabancı sermayenin Türk varlıklarına akını abartılmış olabilir derken, yatırımcıların girişlerin tersine dönmesine yol açabilecek jeopolitik riskler gibi tehlikelerin göz ardı edildiğini söylüyor.

Savage bir röportajında “Türkiye bir karmaşanın kavşağında. İran-İsrail çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz. Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz. İran da bu hikâyenin bir parçası ve Türkiye tam ortasında" ifadelerini kullanmıştı.

Şimşek’i övüyorlar

Londra'dan Abrdn Yatırım Direktörü Kieran Curtis, uzun vadeli siyasi riskler devam etse de Türkiye'deki varlıklarını artırdığını söyledi. Curtis, “Mevcut finans ve ekonomi ekibine güveniyorum ancak bir sonraki seçimde bir değişiklik olması ihtimali her zaman var. Açıkçası, kimsenin bu konuda uzun vadeli bir görüşe sahip olabileceğini sanmıyorum" dedi.

Ancak şimdilik yatırımcılar, Şimşek'i enflasyonla mücadele ettiği ve ülkenin döviz rezervlerini artırdığı için övüyor, yine de görevin henüz bitmediği konusunda uyarıyor.

“Hala kazanmış değiller. Enflasyon hala çok yüksek seyrediyor"

Aegon Asset Management Gelişmekte Olan Piyasalar Borçlanma Başkanı Jeff Grills, “Ne yapmaya çalıştıklarını anlatma konusunda çok iyi bir iş çıkardılar. Hala kazanmış değiller. Enflasyon hala çok yüksek seyrediyor" diye konuştu.

Vanguard Asset Services Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Eş Başkanı Nick Eisinger, Türkiye’ye yatırım yapmanın cazip yanlarından birinin de piyasaya yeterince yatırım yapılmamış olması olduğunu söylerken, TL’de kısa pozisyonlardan küçük uzun pozisyonlara geçti ve ülke ekonomisi ve döviz rezervleri güçlendikçe 10 yıllık tahvillere sahip oldu.

Eisinger, "Yatırımcıların piyasaya geri dönmeleri için çok fazla alan var. Bir sonraki büyük şey gerçekten de enflasyonun düşüşü olacak. Çünkü bu gerçekleştiğinde, bence başka bir dalga alacaksınız" dedi.