Bloomberg: TCMB faiz indiriminde ‘temkinli’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yılın son faiz kararını açıklayacak.

Bloomberg’den Beril Akman’ın haberine göre, TCMB PPK’dan beklenti bir kez daha faiz indirmesi yönünde olurken, kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 31’e gerilemesi ve aylık enflasyondaki artışın iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi de politika yapıcıları cesaretlendiriyor.

İndirim seviyesinin büyüklüğü konusundaysa görüşler farklılaşıyor.

Deutsche Bank ve Barclays gibi yabancı devler 150 baz puanlık bir faiz indirimi öngörürken, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan da 100 baz puanlık indirimin daha olası olduğunu belirtiyor.

TCMB yönetimi daha “ihtiyatlı”

Son dönemde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile görüşen kişilere göre, olumlu verilerden çok risklere odaklanan TCMB yönetimi “daha ihtiyatlı” bir yol izlemeye hazırlanıyor.

Yılbaşında, ocak–şubat aylarında enflasyonda genel olarak görülen hızlanma nedeniyle ekonomi yönetiminin bu veriler yakından izleyeceği belirtiliyor.

Asgari ücret zammı izleniyor

Yatırımcıların odağında ayrıca bu ay açıklanacak 2026 asgari ücret zammı da bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşen kaynaklar, artışın yüzde 25–30 aralığında olabileceğini aktarıyor.

Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %16 olurken, son aylardaki yüksek gıda fiyatları nedeniyle 2025 yıl sonu tahmini yaklaşık %31 seviyesinde bulunuyor.

Beklentiler ne yönde?

Ekim PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmişti.

Ekim PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmişti.

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tahminlerinde medyan 100 baz puan indirim olurken, politika faizinin yüzde 38,5'e düşürülmesi bekleniyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.