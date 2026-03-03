Bloomberg: TCMB mart ayını pas geçebilir

Bloomberg News'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), İran’daki çatışma nedeniyle artan enerji maliyetlerinin dezenflasyon sürecini tehdit etmesi üzerine mart ayında faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor.

Piyasada faiz beklentilerine işaret eden türev enstrümanlarda belirgin hareket görüldü. Bir ve üç aylık gecelik endeks swapları (OIS) dün son bir yılın en büyük günlük yükselişini kaydetti. Bu durum, yatırımcıların 12 Mart’taki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde “daha uzun süre yüksek faiz” senaryosunu fiyatladığına işaret etti.

Yabancı kurumlardan faiz tahminleri

JPMorgan Chase & Co. ve Deutsche Bank AG ekonomistleri de beklentilerini revize ederek, son beş toplantıda faiz indiren TCMB’nin bu ay politika faizini sabit tutmasını beklediklerini açıkladı.

Monex Europe makro araştırma başkanı Nick Rees, Orta Doğu’daki gelişmelerin temkinli duruşu gerektirdiğini belirterek, bunun TCMB açısından risk dengesini duraklama yönüne kaydırdığını söyledi. Rees, 12 Mart’taki karar öncesinde bir ateşkes sağlanmasının ise yeniden faiz indirimi olasılığını gündeme getirebileceğini ifade etti.

Deutsche Bank analistleri Christian Wietoska ve Oliver Harvey ise petrol fiyat şokunun süresine bağlı olarak yıl sonu için öngördükleri yüzde 30 politika faizi tahminine yönelik risklerin yukarı yönlü olabileceğini belirtti.