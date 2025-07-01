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Bloomberg: Türkiye bazı ticari kredilere yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi değerlendiriyor

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye, KOBİ’lere verilen aylık kredi büyüme sınırını yüzde 2,5’ten yukarı çekerek finansman koşullarını gevşetmeyi değerlendirdiğini aktardı.

Haber Merkezi
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Bloomberg: Türkiye bazı ticari kredilere yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi değerlendiriyor
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Türkiye, bazı ticari kredilere yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi değerlendiriyor. Bloomberg News'ün (BN) konuya yakın kaynaklara göre, bu adım ekonomi yönetiminin finansman koşullarını kademeli olarak gevşetme konusunda daha istekli olduğuna işaret ediyor.

BN'nin iddiasına göre, görüşmelerin merkezinde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik aylık kredi büyüme sınırlarının artırılması yer alıyor. Şu anda bankaların KOBİ’lere yönelik kredi büyümesi aylık yüzde 2,5 ile sınırlı. Bu sınırın yukarı yönlü esnetilmesi, KOBİ’lerin krediye erişimini kolaylaştırarak ekonomik aktiviteyi desteklemeyi amaçlıyor.

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