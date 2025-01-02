Bloomberg: Türkiye enflasyonda Merkez Bankası hedefini ‘muhtemelen ıskaladı’

Bloomberg’in Beril Akman imzalı haberinde, aralık ayı enflasyonunun, politika yapıcıların yeni yılda daha destekleyici bir duruş için zemin hazırlamaya başladığı bir dönemde, Merkez Bankası tahminlerinden daha az düşmesinin beklendiği belirtildi.

Bloomberg anketine göre, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış aralık ayında bir önceki aydaki yüzde 47,1'den yüzde 45,2'ye gerilediği tahmin edildi.

Merkez Bankası’nın 2024 yılında talebi soğutmak ve enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için çaba sarf ettiği görülürken, politika faizi de Mart 2024’te çıkarıldığı yüzde 50 seviyesinde 8 ay kalmıştı.

TCMB, borç verme ve borç alma oranları arasındaki farkı daraltarak ve gelecekteki hamleler konusunda temkinli kalacağı uyarısında bulunarak, şahin bir duruş sergilemeye devam etse de aralık ayı PPK kararında 250 baz puanlık beklenenden daha büyük bir faiz indirimi gerçekleştirdi.

TCMB enflasyonun 2025'te yüzde 21'e gerileyeceğini düşünüyor

TCMB, Şubat 2023'ten bu yana ilk kez faizi indirirken, gerekçe olarak aralık ayında hizmet enflasyonunda ve aylık fiyatların ana eğiliminde iyileşme olduğunu gösteren öncü verileri sundu.

Bloomberg anketine göre, analistler aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 1,60'a yavaşlamasını bekliyor. Merkez Bankası tarafından yakından takip edilen mevsimsellikten arındırılmış veriler ise 6 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

Rasyonel politikalara dönüldükten sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan da cumartesi günü yaptığı açıklamada faizlerin 2025 yılında “kesinlikle” düşürüleceğini söyledi.

Enflasyondaki riskler canlanabilir

Ekonomist Haluk Bürümcekçi daha sonra yayınladığı bir notta, Erdoğan'ın yorumlarının enflasyonla tutarsız bir politika patikası risklerini yeniden canlandırabileceğini söyledi.

Mali tarafta gevşeme, enflasyonla mücadeleye yardımcı olmaya hazırlanıyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, akaryakıt ve tütün üzerindeki vergi artışlarının, Merkez Bankası'nın şu anda fiyatların 2025 yılı sonunda yüzde 21'e düşmesini öngören enflasyon görünümünü “tehlikeye atmayacak” şekilde ayarlanacağını söyledi.

Bu hafta hükümet, akaryakıt üzerindeki özel tüketim vergisinde, üretici enflasyonuna bağlı otomatik artıştan biraz daha az olan yüzde 6'lık bir artış açıkladı.

Bu yıl yürürlüğe girecek olan asgari ücretteki yüzde 30'luk artış hem politika yapıcıların hem de analistlerin enflasyon patikasıyla uyumlu kalarak destekleyici maliye politikasının bir başka somut örneği oldu.