Bloomberg: Türkiye, Gazze nedeniyle Davos’u bu yıl da boykot edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de savaşı nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’taki toplantılarını bir yıl daha boykot etme kararı aldı. Bu doğrultuda, üst düzey ekonomi yetkilileri de bu ayki etkinliğe katılmayacak.

Bloomberg’den Fırat Kozok haberine göre, ismini açıklamak istemeyen kaynakların verdiği bilgide, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararında bir değişiklik olmadığı sürece, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da toplantılara katılması beklenmiyor. Bu kararın henüz kamuoyuna açıklanmadığı da ekleniyor.

Davos’ta zirvenin bu yıl 20 Ocak’ta başlaması planlanıyor.

Türkiye’den bahsedilmedi

Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili henüz yorum yapmazken, Davos’taki toplantılara ev sahipliği yapan WEF’in sözcüsü, sorulara e-posta yoluyla verdiği yanıtta, Gazze’deki insani durumun, Suriye’deki gelişmelerin ve bölgedeki genel jeopolitik ve güvenlik tablosunun forumun gündeminde üst sıralarda yer alacağını belirtti. Ancak Türkiye’ye değinilmeyen mailde sözcü, “Bu bağlamda, birçok önemli Arap lideri ağırlamayı bekliyoruz” dedi.

Davos’ta ekonomi alanından sorumlu bakanlar ve merkez bankası başkanları gibi üst düzey yetkililer etkinliğe katılarak yabancı bankacılara politikalarını anlatmak ve yatırım çekmek için fırsat yaratır.

Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan da sık sık New York ve Londra gibi merkezlerde yatırımcılarla buluşuyor.

Davos boykotu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yılındaki Davos zirvesinde, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldığı "Gazze: Ortadoğu'da Barış İçin Model" konulu bir panelde söz almak isterken, moderatöre sert çıkışıyla gündeme gelmiş ve bir daha da zirveye katılmamıştı.

2023 Ekim ayında başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle hükümet yetkilileri 2024 yılında düzenlenen Davos forumuna katılmamıştı.

WEF, İsrail Cumhurbaşknı Herzog’un Davos’a katılacağını ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’nın da etkinlikte yer alacağını doğruladı.