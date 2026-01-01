Bloomberg: Türkiye’de dezenflasyon için vergi artışları sınırlı tutuldu

Bloomberg, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin desteklenmesi için bazı vergi artışlarının sınırlı tutulduğunu belirtti.

Akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerdeki maktu özel tüketim vergileri Kasım 2025’te yüzde 27,23 olan üretici enflasyonunun altında artırılırken, benzin ve motorin üzerindeki maktu vergi yüzde 6,95 oranında yükseltildi.

Sigara ve alkollü içeceklerdeki maktu vergi artışı yüzde 7,95 olarak belirlendi.

Maktu vergiler, ÜFE’deki değişime bağlı olarak ocak ve temmuz aylarında güncelleniyor. Son artışlar, önceki altı aylık dönemdeki üretici enflasyonunun altında kaldı.

Merkez Bankası’nın fiyat artışlarını yavaşlatma çabalarını desteklemek amacıyla artışların düşük tutulduğu belirtilirken, tüketici enflasyonu 2024’te yüzde 75,5 seviyesinden Kasım 2025’te yüzde 31,1’e geriledi. Üretici enflasyonu da 2024’ü yüzde 28,52 seviyesinden kapatırken, Kasım 2025’te yüzde 27,23 olmuştu.

Yetkililer, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 16’ya düşmesini hedeflerken, 2027’de de tek haneye inmesi planlanıyor.

Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.