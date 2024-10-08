Bloomberg: Ünlü hedge fon yöneticisi Türkiye’de yeni yatırım fırsatları arıyor 

Makro yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Greg Coffey, Türkiye'ye yatırım yapmak için fırsatlar arıyor. Bloomberg’in haberinde, konuya hâkim kaynaklara göre, son haftalarda görüşmeler yapmak için Coffey, Türkiye’yi ziyaret etti.

Kerim Karakaya ve Nishant Kumar imzalı haberde, Kirkoswald Asset Management LLC’nin kurucusu olan Coffey, yatırım fikirlerine yön vermek amacıyla eylül ayı sonunda bankacılar ve ekonomistlerle görüşmeler yaptı. Toplantılar özel olduğu için isimlerinin gizli tutulmasını isteyen kişiler, Coffey'nin Türkiye'deki durumu bizzat görmek istediğini belirtirken, Kirkoswald’ın yetkilileri konuya yönelik yorum yapmayı reddetti.

Türkiye’deki görüşmeler, düşük faiz oranlarının olduğu ülkelerden borç alıp bu parayı yüksek faiz ve getiri sunan yerlerde değerlendiren makro odaklı carry traderlar için zorlu bir ağustos ayının ardından yapıldı.

Uzmanlarla bizzat görüştü

Coffey, yatırım yapmak için geldiği Türkiye’deki durumu bizzat görmek istedi. Toplantılara katılan kişilere göre, çoğunlukla iyimser bir tablo çizildi. Bazıları, liradaki dalgalanmanın geçici olduğunu ve mevcut politikaların enflasyonla mücadelede etkili olma yolunda ilerlediğini Coffey'e iletti.

Yüzde 50 seviyesindeki gösterge faiz oranı ve hükümetin lirayı nispeten istikrarlı tutma taahhüdü ile Türkiye, bu yıl büyük yatırımcıların radarına yeniden girdi. Şimşek yönetiminde, ülke öncelikli olarak yabancı fonlara piyasanın kapılarını yeniden açmayı hedefledi. Bu fonlar, yıllar süren düşük faizli ve alışılmışın dışında ekonomi politikaları döneminde ülkeden çıkmıştı.

Özel fonu ilk kredisini Türkiye’ye yöneltti

Coffey, yatırım yönetimini çeşitlendirmek amacıyla kurduğu hazırlık aşamasında olan Kirkoswald Private Credit Fund, ağustos ayında Türk tekstil şirketi Altınyıldız’a teminatlı bir kredi sağlayarak fonun ilk özel kredi yatırımını gerçekleştirmişti.

Mart ayından bu yana Türkiye, merkez bankası ve bankacılık düzenleyici kurumunun verilerine dayanan Bloomberg hesaplamalarına göre, carry trade girişleri yoluyla 20 milyar dolardan fazla yatırım çekti. Yerel para birimi tahvilleri ise 10 milyar dolardan fazla yurtdışı yatırım aldı; ancak hisse senetlerine olan ilgi düşük kaldı.

TL tahviller, eylül ayına ait enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz indirimlerinin gelecek yıla ertelenmesiyle, geçen haftadan bu yana yeniden baskı altına girdi. Ancak bu durum, yabancı yatırımcıların tercih ettiği bir politika karışımının – sıkı para politikası ve gerçek para birimi değerlenmesi – daha uzun süre devam etmesi olasılığını artırıyor.

Yaşlandıkça yatırım stratejisini değiştirdi

Coffey'nin New York merkezli firması, çoğunlukla gelişmekte olan piyasalarda makro işlemlere odaklanıyor. Geçen yıl, dört yıl süren çift haneli getiri serisinin ardından neredeyse hiç kazanç sağlayamadı.

53 yaşındaki Coffey, Nisan ayında New York’taki Sohn Yatırım Konferansı’nda, yaşlandıkça stratejisinin, servet birikiminden çok para kaybetmeme odaklı olacak şekilde değiştiğini söyledi ve şunları ekledi:

“Kariyerimin bana öğrettiği, yılda üç-dört pozisyon alarak tüm kazancınızı elde ettiğinizdir ve riskimizin çoğu sabit gelirde, bir miktar dövizde, çok azı da hisselerdedir. Ve benim işim, faiz döngülerinin nasıl görüneceğini hesaplamak ve tüm döngü boyunca onları elde tutmak.”