Bloomberg'den fon skandalı dosyası: Tera'da yumruklu kavga, yöneticilerden istifa ve göz ardı edilen uyarılar

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Bloomberg, Türkiye'de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizinin perde arkasını araştırdı. 25'i aşkın kişiyle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, Tera Grubu'nun hızlı yükselişi, likiditesi düşük hisselerdeki işlemler, artan borçlanma ve düzenleyici kurumlara iletildiği belirtilen uyarılar ele alındı.

Tera'nın yükselişi ve şirket içindeki gerilim

Bloomberg'in haberine göre Tera'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 bin değer kazanırken, şirket merkezinde yönetim kaynaklı gerilimler de artmaya başladı. Kurucu Emre Tezmen'in şirketi Türkiye'nin Goldman Sachs'ı olarak konumlandırması ve grubun hızla büyümesi, bazı üst düzey yöneticilerde endişe yarattı.

Şirketin işlem hacminin genişlemesiyle yüksek getirileri korumak için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bloomberg'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, şubat ayında üst yönetimde yaşanan sert bir tartışmanın fiziksel kavgaya dönüştüğünü aktardı. Tezmen'in yakın çalışma arkadaşlarından Emir Munir Sarpyener ile diğer yöneticiler arasında yaşandığı belirtilen olayın ardından, bazı yöneticilerin onay vermedikleri işlemlere imza atmamak için görevlerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Borsa İstanbul denetçilerinden uyarı iddiası

Bloomberg'in araştırmasında, sermaye piyasalarındaki olağan dışı hareketlerin düzenleyici kurumların dikkatini daha önce çektiği öne sürüldü. Habere konuşan Borsa İstanbul denetçileri, şüpheli buldukları piyasa hareketlerini üstlerine defalarca bildirdiklerini ifade etti.

Haberde, fonların likiditesi düşük hisselerde büyük pozisyonlar aldığı ve borçlanarak aynı hisselerde alımlarını sürdürdüğü belirtildi. Bu işlemlerin yüksek getiriler ortaya çıkardığı, ancak sistemin yeni para girişlerine ve hisse fiyatlarındaki yükselişin devam etmesine bağlı hale geldiği aktarıldı. Bloomberg, bazı yetkililerin riskleri önceden görmesine rağmen müdahalenin geciktiği iddiasını da gündeme taşıdı.

Fon işlemleri ve hisse fiyatlarındaki yükseliş

Habere göre Tera ve bağlantılı fonların likiditesi düşük hisselerde yoğun pozisyonlar alması ve borçlanarak alımlarını sürdürmesi, fiyatların yükselmesine katkıda bulundu. Bloomberg, bazı şirket tahvilleri ve fon yatırımları üzerinden finansal kaynakların aynı yapı içinde yeniden dolaşıma girdiği iddialarını da aktardı.

Uyarıda bulunanlar baskı gördüklerini anlattı

Bloomberg'in araştırmasında, Tera ve bağlantılı işlemler hakkında daha önce uyarıda bulunan bazı piyasa temsilcilerinin tehdit ve baskıyla karşılaştıklarına ilişkin açıklamalarına yer verildi. MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak da şirketin faaliyetlerine ilişkin geçmişte düzenleyici kurumlara itirazlarda bulunduğunu anlattı.

MSCI'dan Türkiye piyasalarına uyarı

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'deki bazı hisselerde koordineli işlemler yapılmış olabileceğine ilişkin endişelerini gündeme taşıdı. Haberde, bu tür işlemlerin önlenememesi halinde Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar statüsünün yeniden değerlendirilebileceği uyarısına dikkat çekildi.

Tera hisseleri üç ayda yüzde 60 geriledi

Temmuz ayından itibaren Tera hisselerinde düşüş hızlanırken, fonlardan para çekme talepleri arttı. Tera'nın mali sıkıntı yaşayan Pusula Portföy'ü satın alma girişimi de sonuçsuz kaldı. Bloomberg'e göre Tera, karşılayamadığı fon geri alım taleplerinin 300 milyar lirayı, yaklaşık 6 milyar doları aştığını açıkladı.

Erdoğan'ın ekonomi yönetimiyle toplantı yaptığı öne sürüldü

Bloomberg, fon krizinin ekonomi yönetiminde gerilime yol açtığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında ekonomi yönetimiyle acil toplantı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Haberde, küçük yatırımcıların zararlarının karşılanması ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik önlemlerin de gündeme geldiği belirtildi.

Emre Tezmen suçlamaları reddetti

Bloomberg'in haberinde, Tera Grubu'nun kurucusu Emre Tezmen'in dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı. Tezmen ise suçlamaları reddederek fonlardaki çöküşün yeni düzenlemelerin yarattığı panikten kaynaklandığını savundu. Şirket hisselerindeki olağanüstü yükselişin yapay olduğu iddialarını da kabul etmedi.

Fon krizinde yanıt bekleyen sorular

Bloomberg'in araştırması, çok sayıda uyarıya rağmen krizin neden büyüdüğü ve denetim mekanizmalarının neden zamanında devreye girmediği sorularını gündeme taşıdı. Haberde, ilk sarsıntının hafiflemesine rağmen yatırımcı güveninin yeniden sağlanmasının zaman alabileceği vurgulandı.