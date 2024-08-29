Bloomberg’den OVP analizi: Büyümeden fedakarlık, enflasyonla mücadelenin ciddiyetini gösterecek

Bloomberg’in “Türkiye, enflasyonla mücadele devam ederken büyüme beklentilerini düşürmeye hazırlanıyor” başlıklı analizinde, gelecek ay açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminlerinin düşürülmesi bekleniyor.

Türkiye’de enflasyonla mücadele sürerken, gelecek haftalarda açıklanması beklenen OVP’de hükümetin ne kadar bir revizyon yapacağı belirsizliğini korurken, yetkililerin enflasyona odaklanırken keskin bir yavaşlamadan kaçınmak istedikleri de vurgulandı.

Yatırımcılar için kritik

Analizde özetle, 2024 için mevcut yüzde 4 ve 2025 için de yüzde 4,5 olan büyüme tahminlerinin düşürülmesi öngörülürken, yeni rakamlara yönelik isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak yetkililerin bu rakamları daha da düşürebileceğini belirtti.

Büyüme verilerindeki revizyonun boyutu, ekonomi yönetiminin enflasyonu dizginlemek için büyümeden ne kadar fedakârlık yapmaya istekli olduğunu anlamaya çalışan yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

Merkez Bankası, son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor ve enflasyon da resmi hedefin 12 katı olan yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor.

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinin ciddiyetini gösterecek kararlar alması gerekiyor

Eylül ayı başlarında açıklanması beklenen OVP’de yeni bir üç yıllık görünüm sunulacak olurken, Garanti BBVA Araştırma raporunda “ekonomi alanındaki ‘siyasi iradenin’ anlaşılması açısından kilit öneme sahip” olduğuna da işaret ediliyor. Garanti BBVA ekonomistleri, ikinci çeyrek GSYH verilerinin çeyreklik bazda yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında daralacağını öngörüyor.

Daha düşük büyümeye rağmen, 2024 sonunda işsizlik oranının mevcut yüzde 10,3 tahmininin altında olacağı öngörülürken, ekonomi yönetimi yeni OVP hakkında henüz yorum yapmıyor.

OVP'de hangi veriler güncellenecek?

Beklenen diğer rakamsal değişikliklerin de şu şekilde olacağı öngörüldü:

2025 sonu enflasyon tahmininin yüzde 15,2'den yüzde 15-20 aralığına revize edilmesi bekleniyor.

2024 yılı sonu enflasyonunun, mevcut yüzde 33 olan seviyesinden yaklaşık 10 puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Cari açık/GSYH oranı bu yıl sonu için mevcut yüzde 3,1 tahmininden yüzde 1,5-2 aralığında olması öngörülüyor.

Bütçe açığı/GSYH oranında 2024 için yüzde 6,4'ten yüzde 5'in altına düşürülmesi ve 2025 için de yüzde 3 civarında olması bekleniyor.

Siyasi iradenin, son yıllarda fiyat istikrarındaki bozulma pahasına yüksek büyüme oranlarını önceliklendirdiği bilinirken, geçen yılki seçimlerin ardından yetkililer daha ortodoks bir politika karışımını benimsese de ekonomik büyümenin yüzde 4'ün zor düştüğü görülmüştü.

Ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak, enflasyon beklentisinde iyileşme görülmeyen hanehalkı tüketimiyle ayakta kaldığına da dikkat çekildi.