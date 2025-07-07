Bloomberg’den Türkiye analizi: Yatırımcı gözünde hukuki risk artıyor

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar, yalnızca iç siyaseti değil, aynı zamanda yatırımcıların Türkiye’ye bakışını da etkiliyor. Gözaltı ve tutuklama kararları uluslararası medyanın da gündeminde. ABD merkezli Bloomberg, yayımladığı kapsamlı analizde, yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki hukuk devleti algısını zedelediğini ve siyasi istikrar açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

“Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskı artıyor”

Bloomberg’in “Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskı parti lideri hakkındaki soruşturmayla artıyor” başlıklı haberinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik başlatılan soruşturmanın ve çok sayıda belediye başkanının gözaltına alınmasının siyasi baskının dozunu artırdığına dikkat çekildi.

Haberde, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan sürecin dalga dalga yayıldığı, sadece seçilmiş yetkilileri değil, gazetecileri, öğrencileri, YouTuber’ları, karikatüristleri ve hatta bazı özel şirketleri de kapsayacak şekilde genişlediği belirtildi.

"Amaç yerel seçim zaferini geri almak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin, yargının bağımsız hareket ettiği yönündeki ısrarı hatırlatılırken, muhalefetin bu durumu farklı yorumladığı vurgulandı. CHP’ye göre yaşananlar, geçen yılki yerel seçimlerde elde edilen tarihi başarının geri alınması için başlatılan sistematik bir sindirme operasyonu.

“Pek çok siyasetçi yolsuzlukla suçlanıyor, diğerleri ise cumhurbaşkanına, İslam’a ya da ulusal değerlere hakaretle itham ediliyor. Bu suçlamalar, hükümete yakın medya organları tarafından sıkça servis ediliyor,” denildi Bloomberg’in analizinde.

Piyasalar tepki verdi: TL haftaya değer kaybıyla başladı

Özgür Özel’e yönelik soruşturma haberinin ardından CHP’nin kapalı bir toplantı yapacağı bilgisi de Bloomberg tarafından aktarılırken, piyasalardaki ilk tepkilere de yer verildi. Türk Lirası, hafta başında ABD Doları karşısında yüzde 0,2 değer kaybetti.

Bloomberg, bu gelişmelerin Türkiye’nin küresel yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak istediği bir dönemde yaşanmasının zamanlama açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Yatırımcı gözünde hukuki risk artıyor

Haberde, siyasal baskılarla birlikte yatırımcıların Türkiye’ye yönelik risk algısının yükseldiği ve özellikle “hukukun üstünlüğü” konusunda endişelerin arttığı belirtildi.

Bloomberg değerlendirmesinde, siyasi baskının sadece kısa vadeli siyasi sonuçlara değil, uzun vadede ekonomik toparlanma hedeflerine de zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.