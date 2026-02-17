Blue Economy Summit Karadeniz diplomasisine katılıyor

Blue Economy Summit, 3 Mart 2026 tarihinde Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek “Karadeniz Bölgesinin Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Bağlantıları” temalı uluslararası yuvarlak masa toplantısına resmi davetli olarak katılıyor. Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi – Soçi Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı, Karadeniz ekseninde kültürel diplomasi, turizm politikaları, ekolojik dönüşüm ve bölgesel kalkınma başlıklarını masaya yatıracak.

Rusya Federasyonu devlet kurumları, akademik çevreler, sivil toplum temsilcileri ve uluslararası paydaşların yer alacağı toplantıda Blue Economy Summit’i temsilen zirve temsilcisi Yunus Emre İshak konuşma yapacak. “Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Vizyonu” anlatılacak

“Karadeniz Bölgesinde Turizm ve Ekonomi Alanında Uluslararası İş İlişkileri” başlıklı sunumda şu başlıklar ele alınacak:

“Karadeniz havzasında sürdürülebilir mavi ekonomi vizyonu,Türkiye ile Rusya arasında denizcilik ve turizm alanında işbirliği potansiyeli, Marina ağları, yat turizmi ve kıyı ekonomilerinin entegrasyonu, bölgesel kalkınmada kamu-özel sektör ve uluslararası organizasyonların rolü. Toplantıda ayrıca Rusya Devlet Duması temsilcileri, Krasnodar Bölgesi yönetimi, Soçi Belediye Yönetimi, BRICS Kalkınma Organizasyonu temsilcileri ve çeşitli akademisyenler söz alacak. Program sonunda bölgesel politika önerilerini içeren bir sonuç bildirgesinin kabul edilmesi planlanıyor.

Karadeniz’i ekonomik işbirliği platformuna dönüştürüyoruz

Blue Economy Summit Genel Sekreteri Recep İlhan Yıldız, Soçi programına ilişkin yaptığı değerlendirmede Karadeniz’in yalnızca coğrafi bir alan değil, çok boyutlu bir kalkınma ve diplomasi havzası olduğunu vurguladı. Yıldız, “Karadeniz’i kültürel, ekonomik ve çevresel işbirliği alanı olarak yeniden konumlandırıyoruz. Soçi’deki toplantı, bölgesel aktörlerle ortak vizyon geliştirme ve sürdürülebilir mavi ekonomi perspektifini uluslararası düzeyde güçlendirme açısından önemli bir diplomatik adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Trabzon zirvesi uluslararası katılımla gerçekleşecek

Soçi’deki temaslar, 25–31 Mart 2026 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek Blue Economy Summit için de kritik bir hazırlık niteliği taşıyor. Trabzon’daki zirveye; Avrupa Birliği Delegasyonu,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Balkan İşbirliği Teşkilatı temsilcileri, OECD ülkeleri temsilcilikleri başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kurum ve paydaşın katılması planlanıyor.

Trabzon’daki zirvede mavi ekonomi, denizcilik, turizm, liman altyapıları, kıyı kent ekonomileri, ekolojik dönüşüm ve bölgesel ticaret ağları kapsamlı şekilde ele alınacak. Zirvenin, Karadeniz havzasında kamu-özel sektör işbirliği ve çok taraflı diplomasi mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Blue Economy Summit yönetimi, Soçi ve Trabzon buluşmalarının Karadeniz’i küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ve işbirliği gündeminin merkezine taşıyacağını vurguladı.