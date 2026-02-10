BM-HABITAT İstanbul’da bölge ofisi açacak

CANAN SAKARYA / ANKARA

Türkiye ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından temsil edilen Birleşmiş Milletler arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için Türkiye’de BM-HABITAT Bölge Ofisi kurulmasına ilişkin Anlaşma 14 Aralık 2024 tarihinde imzalandı. Meclis onay sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen yasa teklifinin gerekçesinde, Türkiye’nin stratejik konumu, hız kazanan kentsel iyileştirme süreci ve BM- Habitat ile yürütülen ortak projelerin, İstanbul’un Bölge Ofisine ev sahipliği yapmasını önemli kıldığına vurgu yapılıyor. İstanbul’da açılacak BM-HABITAT Bölge Ofisinin, sıfır atık girişimleri, afetlere dirençli şehirler, çölleşme ile mücadele ve dijitalleşme gibi alanlarda teknik destek sağlayarak Türkiye’de ve çevre bölgelerde sürdürülebilir kalkınma hedefl erine katkı sunması öngörülüyor. Ayrıca, Bölge Ofisi aracılığıyla BM-HABITAT’ın uzmanlığının yerel yönetimlerin kapasitesini artırarak uluslararası işbirliklerini güçlendireceği, Türkiye’nin küresel kentsel gelişim politikalarındaki etkinliğini artıracağı ifade ediliyor.

İstanbul’daki bölge ofisi, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri ile Türkiye’de rehberlik ve temsil görevini üstlenecek. Ofis, Türkiye’de devam eden ve planlanan girişimlere ev sahipliği yapacak ve koordinasyonu üstlenecek. Bu projeler arasında, Sıfır Atık girişimi, küresel kentsel izleme çerçevesinin kentlerde uygulanması, akıllı şehir stratejileri, ulusal kentleşme stratejileri, afete dayanıklı kentsel planlama, çölleşme ile mücadele, afete dirençli şehirler, yerel iklim eylemleri, depremlerden etkilenen bölgelerde kentsel iyileştirme gibi programlar yer alıyor.

Resmi iletişimde diplomatik misyonlara tanınan kolaylıklar sağlanacak. Vergisel çerçevede, ofisin faaliyetlerine ilişkin doğrudan vergilerden ve belirli dolaylı vergilerden muafiyet, resmi kullanım için ithalat ve ihracat işlemlerinde vergi ve gümrük harçlarından muafiyet sağlanacak.