BMD Başkanı Öncel: Enflasyon en önemli sorunlardan biri

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Marketlerin fiyat sabitlemesi ve gıda dışı perakendede sezon indirimlerinin özellikle ocak ayında enflasyonla mücadeleye çok olumlu katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.

Öncel, BMD üyesi markaların enflasyonla mücadelede her zaman devletin ve vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Ekim 2018’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası'na tüm üye markalarla tam destek verdiklerini anımsatan Öncel, bundan sonra da tüm kampanyalara markaların tam destek vereceğinden şüphe duymadıklarını söyledi.

Öncel, baz etkisiyle aralık ayından itibaren gerilemeye başlamakla birlikte enflasyonun hâlâ Türkiye için en önemli sorunlardan birini oluşturduğunu, dolayısıyla tüm kesimlerin enflasyonla mücadeleye destek vermesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zincir marketlerin belli ürünlerde fiyatları sabitlemesini bu anlamda çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Gıda dışı organize perakende ise kasım indirimleri ile enflasyonla mücadeleye çok önemli bir katkı vermişti. Hazır giyim başta olmak üzere gıda dışı organize perakendede sezon indirimleri devam ediyor.

İlkbahara doğru kışlık ürünlerdeki indirim oranları daha da artacak. Marketlerin fiyat sabitlemesi ve gıda dışı perakendede sezon indirimlerinin özellikle ocak ayında enflasyonla mücadeleye çok olumlu katkısı olacağına inanıyoruz."