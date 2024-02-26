BMD Başkanı Öncel: Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi zorlar

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı ocak ayı anketinin sonuçları açıklandı.

Verileri değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, ocak ayının hem adet satışı hem de ciro anlamında geçen yılın aralık ayına göre daha zayıf geçtiğini belirtti.

Ankete katılan üye markaların üçte ikisinin aralık ayına göre ocakta hem adet satışının hem de cirosunun gerilediğini aktaran Öncel, şunları kaydetti: "Önceki yıllardaki deneyimlerimizden de ocak ayının genel olarak aralık ayına göre daha zayıf geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla anketten çıkan sonucu normal karşılamak gerekiyor. Burada bir konuya dikkati çekmek istiyorum, organize perakende markaları 2023'te önemli yatırımlar yaptı. Kimi yeni mağaza açtı, kimi mevcutları yeniledi ya da e-ticaret kapasitesini büyüttü. Diğer taraftan maliyetler çok fazla artıyor. Kira, genel giderler ve işçiliğin yanı sıra hammadde ve diğer operasyonel maliyetlerimizde yüksek oranlı artışlar var. Her marka, maliyet artışını fiyatlarına yansıtamıyor. Firma yeterli ciroya ulaşamadığında krediyle çarkı çevirmesi gerekiyor."

Kredi kartıyla taksitli alışverişin tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırdığını ifade eden Öncel, "Kartlı alışveriş kayıt dışılıkla mücadelede de önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar. Dolayısıyla en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öncel, organize perakendenin bu yılki performansında yerli müşterinin alım gücü ve yabancıya satış düzeyinin belirleyici olacağını belirterek, ocak ayındaki daralmanın devam etmesi halinde markalar için yılın zor geçeceğini aktardı.