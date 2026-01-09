BM'den 2026'da Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini: Büyüme 2027’ye kadar kademeli artacak

Birleşmiş Milletler (BM), yayımladığı Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2026 raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.

Cnbc-E'deki haberde yer alan raporda, büyümenin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak hızlanacağı, enflasyondaki gerilemenin ise devam etmesine rağmen çift hanelerde kalacağı öngörüldü.

Büyüme 2027’ye kadar kademeli artacak

BM tahminlerine göre Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüdü. Ekonomik büyümenin 2026’da yüzde 3,9’a, 2027’de ise yüzde 4,1’e yükselmesi bekleniyor. Raporda, büyümenin ağırlıklı olarak iç talep ve hizmetler sektörü kaynaklı olduğu vurgulandı.

Enflasyon düşüyor ama çift hanelerde kalacak

BM, Türkiye’de enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini beklerken, seviyenin yüksek kalacağına dikkat çekti. Buna göre enflasyonun 2026’da yüzde 22,4, 2027’de ise yüzde 19,8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

İç talep sıkı politikalara rağmen dirençli

Raporda, sıkı para ve maliye politikası duruşuna, zayıf dış talebe ve yüksek dış finansman ihtiyacına rağmen 2025 yılında iç talebin dirençli kaldığına vurgu yapıldı.

Tüketici güveninin, 2023’ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekilirken, özel tüketimin dayanıklı tüketim malları ve hizmet harcamalarının desteğiyle arttığı belirtildi.

Yatırımlar güçlendi, kamu tüketimi zayıf kaldı

BM değerlendirmesinde, kamu tüketiminin görece zayıf seyrettiği, buna karşın yatırımların inşaat ile makine ve teçhizat harcamaları öncülüğünde güç kazandığı kaydedildi.

Ekonomik büyümenin özellikle hizmetler sektörü tarafından sürüklendiği, bu kapsamda turizm, ticaret ve ulaştırma faaliyetlerinin öne çıktığı belirtildi.

Sanayi üretimindeki toparlanmanın ise yılın ikinci yarısında ivme kaybettiği ifade edilirken, imalat PMI verisinin ekim ayında 46,5’e gerilemesinin zayıf talebe işaret ettiği vurgulandı.