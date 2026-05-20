BM’den Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahmini

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan küresel büyüme raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Rapora göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %3,5 büyümesi bekleniyor.

Sıkı politikalar büyümeyi yavaşlatıyor

Raporda, Türkiye’de uygulanan parasal sıkılaştırma ve mali disiplin politikalarının ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Özellikle enflasyonu düşürmeye ve dış dengeleri güçlendirmeye yönelik makroekonomik istikrar adımlarının büyüme hızında yavaşlamaya neden olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler, sıkı para politikalarının iç talebi sınırladığını ve ekonomik aktivitenin daha dengeli ancak daha düşük tempolu büyüme sürecine girdiğini değerlendirdi.

Raporda Türkiye ekonomisinin son yıllarda kademeli şekilde yavaşlayan bir büyüme eğilimine girdiğine dikkat çekildi.

Buna göre Türkiye ekonomisi 2010-2014 döneminde ortalama %7,5 büyürken, 2015-2019 döneminde bu oran %4,6 seviyesine geriledi.

Ekonominin 2023 yılında %5 büyüdüğü belirtilirken, 2024 yılında büyümenin %3,3 seviyesine düştüğü kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye ekonomisi için 2025 yılında %3,6, 2026 yılında ise %3,5 büyüme tahmininde bulundu.

Türkiye birçok gelişmiş ekonominin üzerinde kalıyor

Küresel büyüme görünümüne ilişkin değerlendirmelerde Türkiye’nin büyüme performansının birçok gelişmiş ekonominin üzerinde kalmaya devam edeceği öngörüldü.

Rapora göre dünya ekonomisinin 2026 yılında %2,6 büyümesi beklenirken Avrupa ekonomilerinin ortalama büyüme hızının %1,2 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

Aynı dönemde ABD ekonomisinin %2,0, Almanya ekonomisinin %0,8 ve İngiltere ekonomisinin %0,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.