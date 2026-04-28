Bodrum turizminde ‘ölçülü iyimserlik’ yılı

MERVE YİĞİTCAN

2025 yılında 3,5 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla’nın amiral gemisi Bodrum, 2026 sezonuna "nitelikli doluluk" ve "doğru fiyatlama" stratejisiyle giriyor. Küresel jeopolitik risklere ve ekonomik belirsizliklere rağmen Avrupa pazarından gelen güçlü taleple sezonu karşılayan bölgede, konaklama sektörü temsilcileri bu yılı "ölçülü bir iyimserlik" yılı olarak tanımlıyor. DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Genel Müdürü Celil Kırmızı, sektörün artık sadece doluluk oranlarına değil, sunduğu deneyimin katma değerine odaklandığını vurguladı.

Planlama süreçleri etkilendi

Muğla genelinde geçtiğimiz yıl yakalanan 3,5 milyonluk yabancı ziyaretçi sayısının, bölgenin uluslararası arenadaki rekabet gücünü tescillediğini belirten Celil Kırmızı, 2026 yılı için bu ivmenin korunacağını öngördüklerini ifade etti. Bodrum’un hem dış pazarda hem de iç pazarda bir çekim merkezi olmaya devam ettiğini kaydeden Kırmızı, ancak makroekonomik değişkenlerin planlama süreçlerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Kırmızı, "2026 sezonu, sektörün dinamiklerini doğru okuyan, esnek fiyatlama yapabilen ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen aktörlerin yılı olacak. Geçtiğimiz yıla kıyasla operasyonel verimliliğin ve pazar analizinin çok daha kritik bir önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bodrum’un sunduğu benzersiz deneyim çeşitliliği, olası küresel dalgalanmalara karşı en büyük koruma kalkanımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

Dengeli ve umut verici

Sektörün 2026 karnesinin ilk belirleyicisi olan erken rezervasyon verilerini analiz eden Kırmızı, pazarın "dengeli ve umut verici" bir seyir izlediğini belirtti. Geleneksel pazarlar olan İngiltere ve Orta Avrupa’dan gelen talebin istikrarını koruduğunu, ancak rezervasyon penceresinde yapısal bir değişim yaşandığını ifade etti. Tüketicilerin geçmiş yıllara oranla daha temkinli ve kısa vadeli planlama eğiliminde olduğunu söyleyen Kırmızı, şu bilgileri paylaştı:

"Erken rezervasyon dönemi artık sadece aylar öncesinden yapılan bir işlem değil; misafirlerin ekonomik verileri ve seyahat koşullarını yakından izleyerek karar verdiği dinamik bir sürece dönüştü. Biz de bu kapsamda, anlık veri takibi yaparak talebin yoğunlaştığı dönemlere göre pozisyon alıyoruz. Amacımız, sağlıklı bir doluluk oranını sürdürürken, destinasyonun marka değerini koruyan bir fiyat politikası yürütmektir."

Tüketici tercihlerindeki dönüşüme değinen Kırmızı, 2026 yılında "deneyim turizminin" yükselişe geçtiğini belirtti. Misafirlerin sadece konaklama değil, kültürel ve gastronomik bir keşif arayışında olduğunu vurgulayan Genel Müdür, DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club olarak bu beklentilere yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını açıkladı. Özellikle gastronomi alanında yapılan hamlelerin altını çizen Kırmızı, "Mutfak ekibimizin başına geçen Şef Kaan Yıldırım ile birlikte 'yerelden evrensele' bir lezzet köprüsü kurduk. Panorama Restoran’da yerel üreticiyi destekleyen mevsimsel ürünlerle kurgulanan tematik gecelerden, Skorpina A La Carte’daki gurme deniz ürünlerine kadar her detay misafirlerimize Bodrum’un ruhunu hissettirmek üzere tasarlandı" diye konuştu.

Hilton’un küresel standartları Bodrum’un yerel dinamikleri

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club’ın 2026 stratejik ajandasına ilişkin detayları paylaşan Genel Müdür Celil Kırmızı, tesisin yeni sezondaki önceliklerini şu sözlerle aktardı:

"2026 sezonu hazırlıklarımızda Hilton’un küresel standartlarını, Bodrum’un yerel dinamikleriyle optimize ettiğimiz bir yapı kurduk. Bu yıl temel odağımız, misafir deneyimini kişiselleştirilmiş hizmet modelleriyle yukarı taşımak. Amacımız, konaklamayı bir barınma hizmetinden çıkarıp, Bodrum’un ruhunu yansıtan bir gastronomi rotasına dönüştürmek."

Tesisin aile turizmi ve wellness alanındaki yatırımlarına da değinen Kırmızı, insan kaynağı ve hizmet çeşitliliğine vurgu yaparak, "Aile turizminde iddiamızı güçlendirmek adına Kids Club birimimizi uzman pedagog ve eğitimcilerle takviye ettik. Wellness tarafında ise profesyonel kürlerle bütünsel bir dinlenme vaat ediyoruz. Sektörde fark yaratmanın yolunun nitelikli insan kaynağından geçtiğinin bilinciyle, personel eğitimlerimizi de bu vizyon doğrultusunda güncelledik. 2026 yılında sadece doluluk rakamlarıyla değil, misafir sadakati ve hizmet kalitemizle sektörde ayrışmayı hedefliyoruz" dedi.