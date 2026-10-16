Bodrum, yat fuarcılığında Avrupalı devlere rakip

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İMAM GÜNEŞ / MUĞLA

Türkiye’nin önemli yat üretim ve deniz turizmi merkezlerinden Bodrum, uluslararası yatçılık sektörünün temsilcilerini ikinci kez bir araya getirdi. ED Fuarcılık organizasyonunda, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 14 Ekim’de kapılarını açan Bodrum Boat Show, 18 Ekim’e kadar devam edecek.

Geçen yıl 160 tekne ve 110 firmayla düzenlenen fuar, bu yıl 255 tekne ve 165 firmaya ulaştı. Monaco, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa’dan firmaların da katıldığı organizasyonda, 5 metreden 55 metreye kadar tekneler sergileniyor. Yaklaşık 4 bin 500 firma temsilcisinin yer aldığı fuarın, geçen yılki 25 bin ziyaretçi sayısını aşarak bu yıl 30 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşması bekleniyor.

Bodrum Belediyesi, MUTTAŞ A.Ş., GİSBİR ve Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin desteklediği fuarın açılışına Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ile ED Fuarcılık kurucu ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz katıldı.

Turizmi 12 aya yayma hedefi

Fuarın açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, fuarın üretim, istihdam ve turizme önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Fuarlar, spor organizasyonları ve uluslararası etkinliklerle turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Bodrum Boat Show’un kısa sürede dünyanın sayılı denizcilik organizasyonlarından biri haline geleceğine inanıyorum” dedi.

Bodrum’un kendi uluslararası fuarını oluşturmasının önemine dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum'un kendisini tanıtmak için Cannes'a, Monaco'ya veya başka merkezlere gitmekle yetinmemesi, kendi fuarını oluşturması gerekiyordu. Bodrum Boat Show artık Bodrum'un kendi markasıdır ve bu markayı büyütmeye kararlıyız” diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, fuarın turizm sezonunu uzatarak otel, restoran ve işletmelerde ekonomik hareketlilik oluşturduğunu belirtirken; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de organizasyonun geleneksel tekne üretimini modern teknolojiler ve uluslararası ticaretle buluşturduğunu vurguladı.

Yerli üreticilere yeni pazarların kapısını açıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türkiye’nin yat inşasında mühendislik birikimi, nitelikli insan kaynağı ve üretim kalitesiyle güçlü bir konumda olduğunu belirterek, “Bu fuarı yalnızca Bodrum'un değil, Türkiye'nin projesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bodrum Boat Show, yerli üreticilerimizin yeni pazarlara ulaşmasına ve uluslararası ticari iş birliklerinin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise fuarın yat imalatından mavi yolculuğa, dalıştan su sporlarına kadar geniş bir sektörel ekosistemi buluşturduğunu belirterek Avrupa’daki önemli yat fuarlarına güçlü bir alternatif olabileceğini söyledi.

Cannes'ın kapasitesine ikinci yılda yaklaştı

Fuarın ikinci yılında uluslararası organizasyonlarla karşılaştırılabilecek büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, Cannes Boat Show’un ana motor yat limanında yaklaşık 200-250 tekne sergilendiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Biz daha ikinci yılımızda Cannes'ın ana motor yat limanındaki tekne sayısına yaklaşmış durumdayız. Cannes ve Monaco fuarlarında gerçekleştirdiğimiz tanıtımların ardından uluslararası markalardan yoğun katılım talepleri aldık. Bekleme listemizde yaklaşık 30 tekne ve 20 stant talebi bulunuyor. Yeni bir iskeleyle en az 50 tekne daha sergileyebileceğimiz alan oluşturmayı planlıyoruz. İlerleyen yıllarda 70-80 metrelik süper yatlara da yer açmayı hedefliyoruz.”

Muğla'da 495 tekne dört yılda elektrikliye dönüştürülecek

Muğla'da deniz turizminin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla 495 teknenin elektrikliye dönüştürülmesi planlanıyor. Bodrum Boat Show'un açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz Gölü ve Dalyan'da faaliyet gösteren teknelerin dört yıl içerisinde elektrikli hâle getirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Denizcilik ve turizm yatırımlarında çevresel sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Akbıyık, “Muğla'nın turizm potansiyelini geliştirirken denizimizi, doğamızı ve çevremizi korumak zorundayız. Bu kapsamda Köyceğiz Gölü ve Dalyan'da faaliyet gösteren 495 tekneyi dört yıl içerisinde elektrikliye dönüştürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.