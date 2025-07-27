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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 482 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" isimli kruvaziyerler, 2 bin 482 yolcu getirdi.

Haber Merkezi
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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 482 yolcu geldi
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Santorini Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Bahamalar bayraklı gemiler, Bodrum Limanı iskelesine yanaştırıldı.

264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" kruvaziyerinde, çoğu İngiliz 1920 yolcu ile 744 personel bulunduğu belirtildi.

Uzunluğu 212 metre olan "Silver Muse"de ise çoğu ABD'li 562 yolcu ile 406 personel bulunduğu öğrenildi.

Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları, tarihi ve turistik yerleri de ziyaret etti.

Gemiler, günübirlik ziyaretin ardından ilçeden ayrılacak.

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