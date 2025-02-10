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Bodrum'da ekmeğin gramajı arttı, fiyatı zamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 200 gramı 10 liradan satılan ekmeğe zam yapıldı. 240 grama çıkarılan yeni ekmeğin fiyatı 15 lira oldu.

Haber Merkezi
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Bodrum'da ekmeğin gramajı arttı, fiyatı zamlandı
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Bodrum'da 200 gram ekmek, 240 grama; 10 lira olan fiyatı ise 15 liraya çıkarıldı. Yeni tarife, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. 200 gram ramazan pidesi de bu yıl 20 liradan satılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, "Bodrum'da 200 gram ekmek 10 liraydı, şu anda 240 gram ekmek 15 lira oldu. Bu fiyat artışı 2024 7'nci aydan itibaren yapılması planlanıyordu. Normalde 200 gram 15 liraydı, gramajı 240 gram yaptık. Artan maliyetler nedeniyle bu orana çıktı, bu zam para kazanmak için yapılmadı. Ramazan ayında 200 gram pide 20 lira olacak. 1 ayı kapsayan bir hizmet olacak" dedi.

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