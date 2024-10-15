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Bodrum'da saldırıya uğrayan Kaya Sabancı villasını sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, lüks bir sitede iş insanı Vedat Aşçı'nın saldırısına uğrayan ünlü iş insanı Kaya Sabancı’nın, yaşadığı villayı 12 milyon dolara sattığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Bodrum'da saldırıya uğrayan Kaya Sabancı villasını sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi’nde yer alan Mandarin Oriental Otel ve Sitesi’nde, 20 Haziran 2024 akşamı yaşanan olayda, ünlü iş insanı Kaya Sabancı, bir restoranın açılışı sırasında, Mandarin Oriental’in sahibi ve ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı ile tartıştı. Tartışma sonucu Aşçı tarafından darp edildiğini iddia eden Sabancı, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Sabancı’nın, 710 metrekarelik lüks villasını 12 milyon dolara sattığı ortaya çıktı.

Finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirkete sattı

Olayın ardından iki taraf birbirinden şikayetçi olarak hukuk mücadelesi başlatırken Sabancı’nın villasını 12 milyon dolar karşılığında finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirkete sattığı öğrenildi.

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